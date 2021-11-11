RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ахметов відповів, чи підтримує він партію Разумкова

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Співрозмовники в правлячій команді вважають, що в будівництві нової політсили екс-спікера Ради Дмитра Разумкова може бути зацікавлений бізнесмен Рінат Ахметов. Сам він в коментарі РБК-Україна спростував інформацію про те, що надає або планує надавати підтримку майбутній партії Разумкова.

Про це йдеться в матеріалі "Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради".

"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися - ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків", - сказав виданню бізнесмен.

Інформацію про медійну підтримку екс-спікера він також заперечує і називає неправдою.

"Моя політика щодо ЗМІ, якими володію, - невтручання. Канали мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати. Вважаю свободу слова одним із найважливіших принципів вільного та демократичного суспільства. Це - велике надбання України. Медіа Група Україна дотримується цього принципу й буде його захищати", - прокоментував Ахметов.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Разумков оголосив про створення об'єднання "Розумна політика".

Нагадаємо, Аваков спростував створення партії з Разумковим та звинуватив Банкову у фейках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат АхметовДмитро Разумков