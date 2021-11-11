Ахметов ответил, поддерживает ли он партию Разумкова

Собеседники в правящей команде считают, что в строительстве новой политсилы экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова может быть заинтересован бизнесмен Ринат Ахметов. Сам он в комментарии РБК-Украина опроверг информацию о том, что предоставляет или планирует оказывать поддержку будущей партии Разумкова.

Об этом говорится в материале " Ход Разумкова. Какую партию и с кем будет строить бывший спикер Рады ".

"Нет, не правда. С Дмитрием Разумковым я, к сожалению, даже не знаком. Я ушел из политики в 2012 году и не планирую возвращаться - ни самостоятельно, ни поддерживая какие-либо партии или отдельных политиков", - сказал изданию бизнесмен.

Информацию о медийной поддержке экс-спикера он также отрицает и называет неправдой.

"Моя политика по отношению к СМИ, которыми владею - невмешательство. У каналов независимая редакционная политика, и журналисты сами решают, кого приглашать и какие темы обсуждать. Считаю свободу слова одним из важнейших принципов свободного и демократического общества. Это - большое завоевание Украины. Медиа Группа Украина следует этому принципу и будет его защищать", - прокомментировал Ахметов.