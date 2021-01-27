Висловили недовіру: в Раді хочуть змінити главу аграрного комітету Сольського

Аграрний комітет Верховної ради просить відсторонити від посади голови народного депутата Миколи Сольського. Таке рішення комітет прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів член комітету, нардеп Вадим Івченко.

За выражение недоверия главе комитета проголосовали 13 членов из 25.

"Рішення буде направлене голові Верховної ради, який повинен поставити на голосування. Якщо 226 голосів підтримають цю постанову, то тоді буде призначений глава комітету. Торги за зміну голови комітету почалися", - розповів Івченко.

За його словами, народні депутати мотивували своє рішення тим, що робота комітету повинна бути більш ефективною.

Всі депутати від фракції "Слуга народу" проголосували "за". Також підтримали відсторонення кілька інших парламентаріїв, у тому числі з фракції "Батьківщина".

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

Варто зазначити, що Микола Сольський і Вадим Струневич не голосували за цей проект закону. При цьому 18 членів фракції були відсутні, а решта проголосували "за".

Так, вчора Верховна рада прийняла в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За його прийняття проголосували 255 нардепів, з яких 226 - від фракції СН.