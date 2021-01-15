З 18 по 21 січня: опубліковано графік засідань ТКГ і теми обговорень
Опубліковано графік засідань Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій. 21 січня відбудеться загальне засідання.
Про це повідомляє прес-служба української делегації.
Графік виглядає так:
- Понеділок, 18 січня, відеоконференція робочої групи з безпеки.
- Вівторок, 19 січня, відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
- Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Теми обговорення:
- імплементація мінських угод і підсумків нормандського саміту в Парижі;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Нагадаємо, у четвер, 14 січня, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий. Йому надають медичну допомогу.