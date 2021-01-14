Бойовики поранили українського військового на Донбасі

У четвер, 14 січня, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий. Йому надають медичну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба української сторони Тристоронньої контактній групі.

"14 січня близько 18.00 в результаті обстрілу противником наших позицій в районі Гнутове отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України", - говориться в повідомленні.

Наголошується, що його стан оцінюється як стабільний.

"Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму був введений "режим тиші" і направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в районі операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Крім того, 13 січня в зоні ООС на Донеччині зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 січня бойовики на Донбасі 11 разів обстрілювали українські позиції. В результаті ворожих обстрілу був поранений боєць ООС.