С 18 по 21 января: опубликован график заседаний ТКГ и темы обсуждений
Фото: ООС (РБК-Украина)
Опубликован график заседаний Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. 21 января состоится общее заседание.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации.
График выглядит так:
- Понедельник, 18 января, видеоконференция рабочей группы по безопасности.
- Вторник, 19 января, видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
- Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Темы обсуждения:
- имплементация минских соглашений и итогов нормандского саммита в Париже;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведении сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновления работы КПВВ и открытие новых в нп. Золотое и Счастье; обмен пленными; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Напомним, в четверг, 14 января, на Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный. Ему оказывают медицинскую помощь.