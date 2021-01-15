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С 18 по 21 января: опубликован график заседаний ТКГ и темы обсуждений

Новина українською → Киев, Пятница 15 января 2021 11:23
С 18 по 21 января: опубликован график заседаний ТКГ и темы обсуждений Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Опубликован график заседаний Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. 21 января состоится общее заседание.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации.

График выглядит так:

  • Понедельник, 18 января, видеоконференция рабочей группы по безопасности.
  • Вторник, 19 января, видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
  • Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Темы обсуждения:

  • имплементация минских соглашений и итогов нормандского саммита в Париже;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведении сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновления работы КПВВ и открытие новых в нп. Золотое и Счастье; обмен пленными; полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Напомним, в четверг, 14 января, на Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный. Ему оказывают медицинскую помощь.

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