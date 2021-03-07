Більше 1,5 тисяч разів: у Сербії заявили про незаконне прослуховування президента

У суботу в Сербії провели засідання Ради національної безпеки. З'ясувалося, що до незаконного прослуховування були причетні високопоставлені чиновники МВС.

"Всіх перевірили на поліграфі, відразу скажу - всі вони відповідали на найважливіші питання, які ми ставили, і в основному це стосується незаконного прослуховування телефонних розмов президента. Це ніколи не повинно повторитися ні з ким в Сербії, ніколи" - сказав Вулин.

За його словами, все було передано до прокуратури щодо організованої злочинності. Про мотиви прослушки Вулин не повідомив.