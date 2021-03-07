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Более 1,5 тысяч раз: в Сербии заявили о незаконной прослушке президента

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 02:26
Более 1,5 тысяч раз: в Сербии заявили о незаконной прослушке президента Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)
Автор: Инна Собора

Президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи незаконно прослушивали 1572 раза. Министерство внутренних дел страны начало расследование.

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, пишет местное издание Danas.

В субботу в Сербии провели заседание Совета национальной безопасности. Выяснилось, что к незаконной прослушке были причастны высокопоставленные чиновники МВД.

"Всех проверили на полиграфе, сразу скажу - все они отвечали на самые важные вопросы, которые мы им задавали, и в основном это касается незаконного прослушивания телефонных разговоров президента. Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии, никогда" - сказал Вулин.

По его словам, все было передано в прокуратуру по организованной преступности. О мотивах прослушки Вулин не сообщил.

Ранее сообщалось, что СБУ продолжает расследование уголовного производства о прослушке кабинета бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.

Кроме того, по факту возможной слежки за народным депутатом Давидом Арахамией полиция открыла уголовное дело.

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