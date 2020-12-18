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СБУ відкрила додаткове розслідування у справі про прослуховування Гончарука

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 10:04
СБУ відкрила додаткове розслідування у справі про прослуховування Гончарука Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Служба безпеки України продовжує розслідування кримінального провадження про прослуховування кабінету колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Також додатково відкрито справу про втручання в роботу держчиновника.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна.

З нього випливає, що крім справи, спочатку відкритого в січні 2020 року за ст. 359 (незаконне використання технічних засобів негласного отримання інформації), СБУ зараз також розслідує провадження, відкрите за статтею про втручання в діяльність держчиновника (ст. 344 Кримінального кодексу).

"За викладеними вами обставинами (прослуховування екс-прем'єра Гончарука, - ред.) слідчими органів безпеки здійснюється досудове розслідування у 2 кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 344 і ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Зазначено, що слідчий (прокурор) не дав дозвіл на розкриття даних про підозрюваних, потерпілих і терміни розслідування зазначених кримінальних проваджень.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ початку 17 січня 2020 року розслідування за фактом прослуховування в кабінеті екс-прем'єра Гончарука.

Також правоохоронці 5 лютого провели обшуки на телеканалі "1+1" в рамках розслідування та вилучили комп'ютери деяких журналістів для експертизи.

Нагадаємо, 15 січня в мережі з'явилася аудіозапис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, голови НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Згідно з аудіозаписом, чиновники обговорювали складання пояснення причин зміцнення курсу гривні для президента Зеленського. При цьому, під час розмови голос, який нібито належав Гончаруку, називав себе "повним профаном в економіці".

Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям за 2 тижні знайти того, хто зробив записи.

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