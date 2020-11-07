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Зеленський привітав Байдена з перемогою

Новость на русском → Україна, Субота 07 листопада 2020 20:40
Зеленський привітав Байдена з перемогою Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Він підкреслив, що дружба двох країн стає тільки міцніше.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Вітаю Джо Байдена і Камалу Харріс. Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в області безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцніше!" - зазначив український лідер.

Нагадаємо, раніше ряд лідерів вже привітали Байдена: голова іспанського уряду Педро Санчес, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, президент Фінляндії Саулі Нііністе, канцлер Австрії Себастьян Курц, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Колишній держсекретар США, екс-кандидат у президенти Хілларі Клінтон і колишній президент США Барак Обама також приєдналися до привітань.

До цього лідера демократів привітав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і мери Лондона і Парижа.

Як писало РБК-Україна, ряд американських ЗМІ заявили про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою діючий глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Байден також підкреслив, що для нього честь бути обраним американцями на пост президента.

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