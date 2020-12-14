Голосів вистачить: в СН сказали, хто може підтримати держбюджет-2021

У Верховній раді набереться достатня кількість голосів для ухвалення законопроекту про держбюджет на 2021 рік на завтрашньому засіданні парламенту. Крім фракції "Слуга народу", свої голоси повинна дати група "Довіра".

Про це РБК-Україна розповіло джерело в "Слузі народу" за підсумками вечірнього засідання фракції.

Можливо, документ підтримають і група "За майбутнє", а також фракція "Батьківщина".

"Наші мажоритарники проголосують за держбюджет, тому що вони хочуть отримати потім гроші на соцекономрозвиток для своїх округів. В цілому, за бюджет проголосує абсолютна більшість фракції, в тому числі й "група Коломойського", може, за окремими винятками. Швидше за все, навіть "За майбутнє" проголосує "за", можливо, і "Батьківщина", - сказав співрозмовник.

Таким чином, за його словами, голосів за ухвалення бюджету точно має вистачити, а сам розгляд пройти відносно оперативно, не переходячи в "бюджетну ніч".

Крім того, передбачається залишити в місцевих бюджетах надходження від акцизу на паливо та податку на землю, який платить "Укрзалізниця".

За словами співрозмовника видання, питання кадрових перестановок в уряді сьогодні не обговорювалися, у "Слузі народу" планують обговорити їх вже на завтрашньому засіданні фракції.

Нагадаємо, у першому читанні проект держбюджету на 2021 рік, крім "Слуги народу" підтримали "Батьківщина", група "Довіра" і група "За майбутнє". Також документ підтримали 11 позафракційних депутатів.

Більше про держбюджет на 2021 рік читайте у матеріалі РБК-Україна "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".