Зеленський вакцинувався від коронавирусу, а Аваков назвав умову своєї відставки: новини за 2 березня

Президент України Володимир Зеленський отримав вакцину від коронавирусу, суд Києва дозволив затримати блогера Анатолія Шарія, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав умову своєї відставки. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 2 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Суд дозволив затримати Шарія

Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера Анатолія Шарія. Підозрюваного в державній зраді дозволили затримати для обрання запобіжного заходу у суді. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Уточнюється, що суд виніс рішення ще минулого тижня. Зокрема, він задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив затримати Шарія і доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Аваков назвав умову своєї відставки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав умову своєї відставки. Він пішов би у відставку, якби рішення президента Володимира Зеленського були несумісні з його внутрішнім світом.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

ОБСЄ тисне на Україну для обговорення плану "республік Донбасу", - Гармаш

Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з Донбасу на переговорах 2 березня піддалася тиску з боку представника ОБСЄ. Зокрема, він наполягав на обговоренні мирного плану, запропонованого окупантами.

Про це у Facebook повідомив представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш.

У Білорусі ініціювали екстрадицію Тіхановської

Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської. Вона змушена була виїхати з Білорусі до Литви в серпні 2020 року через переслідування.

"Тіхановська нині оголошена в розшук. Відповідні документи на його екстрадицію передані в Генеральну прокуратуру", - повідомили в Слідчому комітеті.

Адміністрація Байдена відмовилася від перезавантаження відносин з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією. Основне завдання - зробити їх передбачуваними. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації, передає Reuters.

За його словами, Вашингтон не закриватиме очі на ворожу поведінку Москви.

Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією китайського Forbes

Підприємець Ілон Маск, який є керівником компаній Tesla і SpaceX, очолив рейтинг найбагатших людей світу. Це за версією журналу Hurun (китайський аналог Forbes). Його стан, вказується в дослідженні, за рік зріс на 151 млрд доларів і досяг 197 млрд доларів.

У трійку лідерів глобального рейтингу також увійшли засновник і голова компанії Amazon Джефф Безос, який розмістився на другому місці, і Бернар Арно - президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy. Їх стан автори дослідження оцінили в 189 млрд доларів і 114 млрд доларів відповідно.

Папа Римський передрік новий Всесвітній потоп і висловився про гнів Божий

Папа Римський Франциск передбачив людству новий Всесвітній потоп - ця катастрофа біблійних масштабів може стати наслідком глобального потепління і танення льодовиків. Такі попередження прозвучали в книзі понтифіка "Про пороки і чесноти", яка вийшла друком 2 березня.

В одному з уривків твору Франциск розмірковує про гнів Божий, що спрямований проти несправедливості та диявольського зла - "не того, що випливає з людської слабкості, а проти зла сатанинського натхнення".

З весни в сніжну зиму: синоптики попередили про погодні гойдалки

Погода в Україні найближчими днями влаштує жителям країни справжні гойдалки. У середу, 3 березня, в країну прийде сухий і теплий антициклон, а вже в п'ятницю варто знову чекати похолодання і мокрий сніг.

Про те, яка погода чекає на українців найближчими днями, повідомили на сайті Українського гідрометцентру.