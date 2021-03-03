Зеленский привился от коронавируса, а Аваков назвал условие своей отставки: новости за 2 марта

Президент Украины Владимир Зеленский получил вакцину от коронавируса, суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал условие своей отставки. Подробнее о том, что произошло во вторник, 2 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Суд разрешил задержать Шария

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария. Подозреваемого в государственной измене разрешили задержать для избрания меры пресечения в суде. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что суд вынес решение еще на прошлой неделе. В частности, он удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил задержать Шария и доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Аваков назвал условие своей отставки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал условие своей отставки. Он ушел бы в отставку, если бы решения президента Владимира Зеленского были несовместимы с его внутренним миром.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

ОБСЕ давит на Украину для обсуждения плана "республик Донбасса", - Гармаш

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу на переговорах 2 марта подверглась давлению со стороны представителя ОБСЕ. В частности, он настаивал на обсуждении мирного плана, предложенного оккупантами.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

В Беларуси инициировали экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она вынуждена была выехать из Беларуси в Литву в августе 2020 года из-за преследований.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - сообщили в Следственном комитете.

Администрация Байдена отказалась от перезагрузки отношений с РФ

Администрация президента США Джо Байдена не стремится к перезагрузке отношений с Россией. Основная задача - сделать их предсказуемыми. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон не будет закрывать глаза на враждебное поведение Москвы.

Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Forbes

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг богатейших людей мира. Это по версии журнала Hurun (китайский аналог Forbes).Его состояние, указывается в исследовании, за год выросло на 151 млрд долларов и достигло 197 млрд долларов.

В тройку лидеров глобального рейтинга также вошли разместившийся на втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния авторы исследования оценили в 189 млрд долларов и 114 млрд долларов соответственно.

Папа Римский предрек новый Всемирный потоп и высказался о гневе Божьем

Папа Римский Франциск предсказал человечеству новый Всемирный потоп - эта катастрофа библейских масштабов может стать следствием глобального потепления и таяния ледников. Такие предупреждения прозвучали в книге понтифика "О пороках и добродетелях", которая вышла в свет 2 марта.

В одном из отрывков произведения Франциск размышляет о гневе Божьем, который направлен против несправедливости и дьявольского зла - "не того, что проистекает из человеческой слабости, а против зла сатанинского вдохновения".

Из весны в снежную зиму: синоптики предупредили о погодных качелях

Погода в Украине в ближайшие дни устроит жителям страны настоящие качели. В среду, 3 марта, в страну придет сухой и теплый антициклон, а уже в пятницу стоит снова ожидать похолодание и мокрый снег.

О том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.