Другий тур місцевих виборів і коронавірус у глави МОЗ: новини за вихідні

В Україні відбувся другий тур місцевих виборів, у міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтвердили коронавірус, помер актор Армен Джигарханян. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 14-15 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні триває пройшов другий тур місцевих виборів

Другий тур місцевих виборів відбувся в Україні. Зафіксовані спроби проголосувати без паспорта, а також недопуск спостерігачів на дільниці.

ЦВК повідомляє, що явка виборців у другому турі склала 24%. Найвища явка була у Кам'янці-Подільському.

У глави МОЗ Степанова підтвердили коронавірус

У міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтвердили коронавірус. Очільник міністерства пішов на самоізоляцію після підтвердження діагнозу. Про це повідомила прес-служба МОЗ.

"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно", - цитує Степанова прес-служба відомства.

Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення деяких мерів міст бойкотувати запроваджений урядом карантин вихідного дня. Ці дії очільників міст глава держави пов'язує з другим туром місцевих виборів. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, йдучи на такі рішення, мери міст думають про кількість голосів у другому турі, а не про рівень захворюваності на коронавірус.

Правоохоронці закрили один з "Епіцентрів" в Києві, який працював у вихідний

Правоохоронці закрили торговий центр "Епіцентр" на вулиці Григоренка в Києві, який працював попри карантин вихідного дня. В "Епіцентрі", який був нібито закритий для відвідувачів і працював в режимі онлайн доставки по замовленнях, були люди .

Раніше РБК-Україна писало, що мережа торгових центрів "Епіцентр" у Києві закрилася на карантин вихідного дня. Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про карантин вихідного дня. Після цього "Епіцентр" опублікував повідомлення, в якому оголосив "72-годинну п'ятницю".

У Молдові відбувся другий тур виборів президента: перемагає Санду

Центральна виборча комісія Молдови оприлюднила попередні результати другого туру президентських виборів. Перемагає колишня прем'єр-міністр Молдови Майя Санду. Про це свідчать дані з офіційного сайту ЦВК Молдови.

Молдавський Центрвиборчком обробив 98,5% даних з округів. Попередні результати свідчать про те, що чинний президент країни Ігор Додон програв.

Трамп відмовився визнати перемогу Байдена на виборах у США

Чинний американський президент Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ". Про це він написав у своєму Twitter.

"Це сфальсифіковані вибори. Ми переможемо! Він (Байден, - ред.) переміг тільки в очах брехливих ЗМІ. Я ще нічого не уступив, нас чекає довгий шлях", - додав Трамп.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі стверджувало, що Трамп усвідомлює поразку на виборах та вже він думає про можливість участі у наступних виборах в 2024 році.

На протестах в Білорусі затримали понад 1100 осіб

В Білорусі 15 листопада пройшли марші протесту, присвячені загибелі Романа Бондаренка. Під час них затримали понад 1100 осіб. Найбільше людей затримали у Мінську.

В Мінську на так званій "Площі змін" силовики взяли демонстрантів в кільце. Після цього акцію жорстко розігнали.

Помер актор Армен Джигарханян

Актор і режисер Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. Попередньою причиною смерті стали вік і хвороби артиста.

Повідомляється, що точні причини смерті актора має встановити експертиза. Але, відомо, що актор тривалий час хворів і останнім часом лікувався в медзакладі. У червні 2020 року Джигарханян потрапив у важкому стані до лікарні з інсультом.

Збірна України на виїзді поступилася Німеччині в Лізі націй

Збірна України на виїзді поступилася команді Німеччини в п'ятому турі Ліги націй УЄФА. Зустріч в Лейпцигу на "Ред Булл Арена" завершилася з рахунком 1:3.

Україна йде на третьому місці в групі з 6 очками, німці набрали 9 очок і вийшли на перше місце. Іспанці відстають на очко.