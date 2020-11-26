Помер Марадона, а в ЄС готуються до вакцинації вже у грудні: новини за 25 листопада

В ЄС планують провести перші вакцинації проти коронавируса вже до кінця грудня, Іран виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу МАУ, помер один з кращих футболістів ХХ століття Дієго Марадона. Детальніше про те, що сталося в середу, 25 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

СБУ викрила на держзраді командира підрозділу Нацгвардії

Контррозвідка Служби безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії у державній зраді. Військовослужбовець передав спецслужбам Росії відомості про оборонну сферу України.

Українського військового, за версією слідства, у 2019 році завербували представники Генерального штабу Збройних сил Росії. Завдання військового полягало у зборі інформації щодо допомоги міжнародних партнерів підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів.

Іран виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу МАУ

Іран має намір виділити 200 млн євро на виплату компенсацій за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року. Гроші на це будуть закладені в державному бюджеті Ірану на наступний рік.

Раніше Україна звинуватила Іран у затягуванні розслідування катастрофи МАУ. Передбачається, що компенсації будуть виплачені тільки після його завершення.

Розвідка заявила про кампанію Росії з дискредитації керівництва України

Російська Федерація активізувала кампанію з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. Метою кампанії Кремля є провокування недовіри до вищого керівництва та дискредитація його діяльності з урегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявили в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У своїй дезінформаційній кампанії Кремль застосовує проросійські ЗМІ, журналістів та "агентів впливу", які, зокрема, перебувають на території України.

В Україні почали діяти зміни до ПДР

В Україні набули чинності нові Правила дорожнього руху. Вони стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Про це повідомляють на Facebook-сторінці МВС. Читайте в нашому матеріалі, як будуть діяти нові ПДР.

Мер Черкас остаточно програв справу проти Зеленського

Апеляційний суд Києва відхилив скаргу мера Черкас Анатолія Бондаренка на рішення Печерського райсуду столиці щодо позову проти президента Володимира Зеленського. Тоді позов мера Черкас не був задоволений.

Нагадаємо, в травні на прес-конференції Зеленський заявив, що "не сяде за один стіл з такими бандитами", як мер Черкас. Таку заяву він зробив, коментуючи рішення Бондаренко про ослаблення карантину без дозволу уряду. Після цього Бондаренко подав в суд з метою захистити честь і гідність і стягнути з президента 1 гривню в якості компенсації.

У Бразилії майже 40 людей загинули в ДТП автобуса та вантажівки

У бразильському штаті Сан-Паулу сталася масштабна аварія на дорозі, жертвами яке стали не менше 37 осіб. Вони загинули у зіткненні автобуса і вантажного автомобіля.

Повідомляється, що катастрофа сталася на шосе Альфредо де Олівейра Карвальо між населеними пунктами Тагуаї та Такуарітуба. За словами представника влади Александра Гедеса, доступ до цього місця утруднено, тому інформація про кількість жертв ще може змінитися.

Помер Дієго Марадона

В Аргентині помер колишній нападник збірної Аргентини і чемпіон світу 1986 року Дієго Марадона. Йому було 60 років.

Вранці в середу у аргентинця стався серцево-легеневий напад, який призвів до зупинки серця. До його будинку в районі Сан-Андрес приїхали кілька авто швидкої допомоги, але медики не врятували колишнього футболіста.

Марадона завоював любов багатьох мільйонів за свої блискучі футбольні навички, але також був відомий своїм диким способом життя поза грою.

"Боруссія" М вдруге поспіль крупно обіграла "Шахтар" у Лізі чемпіонів

"Боруссія" М крупно обіграла донецький "Шахтар" у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на "Боруссія-Парк" у Менхенгладбаху (Німеччина) завершився з рахунком 4:0.

Менхенгладбахці закріпилися в ролі лідера турнірної таблиці з вісьмома очками в активі.

УЄФА зарахував збірній України технічну поразку у матчі проти Швейцарії

Апеляційний орган УЄФА виніс рішення щодо скасованого матчу шостого туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України. Команді Андрія Шевченка зарахували технічну поразку.

Матч останнього туру не відбувся через рішення медичних органів Люцерна відправити українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, бо мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

В Україну рухаються потужні снігопади: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе незабаром потужні снігопади. Причому зимові опади будуть практично по всій країні. Синоптики прогнозують, що сипати буде в останні дні листопада - 29-30 числа.

Так, згідно з даними Українського гідрометцентру, атмосферний фронт зіпсує сонячну погоду в суботу, 28 листопада. В цей день будуть дощі, а в наступні дні температура знизиться, і опади перетворяться в сніг.