Третя хвиля коронавірусу і заяви Кремля про "червону межу": новини за 4 березня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про третю хвилю коронавірусу в Україні, в Кремлі назвали відновлення повноформатних бойових дій на Донбасі "червоною межею" в ситуації, Верховна Рада провалила легалізацію обороту зброї. Детальніше про те, що сталося в четвер, 4 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

У Кремлі назвали "червону межу" у війні на Донбасі

У Кремлі назвали відновлення повноформатних бойових дій на Донбасі "червоною межею" в ситуації. Після цього в Росії будуть проводити "додатковий аналіз" перед новими рішеннями. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Пєскова. У міністерстві порадили Росії припинити перекладати відповідальність на інших.

Рада провалила легалізацію обігу зброї

Верховна рада провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроекти №4335 та №4335-1.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян. Більш детально про цю тему читайте в матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".

Голова МЗС Словаччини вибачився за скандальний жарт прем'єра про Закарпаття

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт про Закарпаття. Прем'єр-міністр цієї країни раніше пожартував про "обіцяне Закарпаття" в обмін на російську вакцину. Про це Корчок написав на своїй сторінці в Facebook.

Корчок розповів, що спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебой. "Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав міністр.

SpaceX погодилася запустити український супутник. У Раді назвали вартість послуги

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1. Домовленості про запуск були досягнуті минулого тижня під час переговорів з компанією.

Переговори між комітетом економічного розвитку за участі команди Держкосмосу з SpaceX тривали з грудня 2020 року. Минулого тижня компанія Маска дала згоду на запуск супутника за 1 мільйон доларів.

У Львові почали судити пастора-педофіла, який розбестив 147 дітей: ледве волочив ноги і хитав головою

У Львові розпочався суд над педофілом, який створив християнську організацію і тривалий час ґвалтував дітей. Всього від нього постраждали 147 неповнолітніх.

Всі жертви педофіла відвідували організовані підозрюваним заняття для підлітків. Він це називав дитячою релігійною організацією.Як з'ясувалося в ході розслідування, ні до однієї з релігійних конфесій або церков підозрюваний не належав і його організація була нелегальною.

Тепла в травні не чекайте: синоптик розповів, якою буде весна в Україні

Весна в Україні буде холодною. Теплі градуси не потішать людей навіть на початку квітня. Такий прогноз погоди на весняний сезон озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

Експерт розповів, що з 4 по 7 березня в ряді областей очікується до 5-7 градусів морозу вночі. В квітні не потрібно чекати різкого потепління, вночі буде навіть мінусова температура. Синоптик повідомив, що навіть після Пасхи 2 травня будуть ще хвилі похолодання. Спеки в третьому весняному місяці чекати не варто.