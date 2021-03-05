Третья волна коронавируса и заявления Кремля о "красной черте": новости за 4 марта

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о третьей волне коронавируса в Украине, в Кремле назвали возобновление полноформатных боевых действий на Донбассе "красной чертой" в ситуации, Верховная Рада провалила легализацию оборота оружия. Подробнее о том, что произошло в четверг, 4 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В Кремле назвали "красную черту" в войне на Донбассе

В Кремле назвали возобновление полноформатных боевых действий на Донбассе "красной чертой" в ситуации. После этого в России будут проводить "дополнительный анализ" перед новыми решениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Пескова. В министерстве посоветовали России прекратить перекладывать ответственность на других.

Рада провалила легализацию оборота оружия

Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине. Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан. Более подробно об этой теме читайте в материале "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия".

Глава МИД Словакии извинился за скандальную шутку премьера о Закарпатье

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье. Премьер-министр этой страны ранее пошутил об "обещанном Закарпатье" в обмен на российскую вакцину

Корчок рассказал, что общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. "Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал министр на своей странице в Facebook.

SpaceX согласилась запустить украинский спутник. В Раде назвали стоимость услуги

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1. Договоренности о запуске были достигнуты на прошлой неделе во время переговоров с компанией.

Переговоры между комитетом экономического развития при участии команды Госкосмоса с SpaceX длились с декабря 2020 года. На прошлой неделе компания Маска дала согласие на запуск спутника за 1 миллион долларов.

Во Львове начали судить пастыря-педофила, развратившего 147 детей: еле волочил ноги и качал головой

Во Львове начался суд над педофилом, который создал христианскую организацию и долгое время насиловал детей. Всего от него пострадали 147 несовершеннолетних.

Все жертвы педофила посещали организованные подозреваемым занятия для подростков. Он это называл детской религиозной организацией.Как выяснилось в процессе расследования, ни к одной из религиозных конфессий или церквей подозреваемый не принадлежал и его организация была нелегальной.

Тепла в мае не ждите: синоптик рассказал, какой будет весна в Украине

Весна в Украине будет холодной. Теплые градусы не порадуют людей даже в начале апреля. Такой прогноз погоды на весенний сезон озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Эксперт рассказал, что с 4 по 7 марта в ряде областей ожидается до 5-7 градусов мороза ночью. В апреле не нужно ждать резкого потепления, ночью будет даже минусовая температура. Синоптик сообщил, что даже после Пасхи 2 мая будут еще волны похолодания. Жары в третьем весеннем месяце ждать не стоит.