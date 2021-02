Трагедія на Донбасі та провал голосування за імпічмент Трампа: новини за вихідні

На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, сенат США провалив голосування по другому імпічменту Дональда Трампа, в Японії стався сильний землетрус. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 13-14 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, троє загиблих

На Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців. Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новолуганське.

Зеленський доручив розслідувати обставини інциденту міністрові оборони Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройними силами України Руслану Хомчаку.

Підозрюваного у вбивстві Окуєвої випустили з-під варти

Апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої Ігорю Редькіна. Його відпустили з-під варти під домашній арешт. Про це повідомляє Hromadske з посиланням на прокуратуру Київської області.

Також суд відпустив з-під варти і інших членів групи Редькіна, яких підозрюють до ряду інших замовних вбивств.

Путін заявив, що "не залишить Донбас"

Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас "не дивлячись ні на що".

Під час спілкування з журналістами Путін заявив, що у нього "перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, у Донбасі".

Сенат США провалив голосування по другому імпічменту Трампа

Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа. В результаті голосування не було набрано дві третини необхідних голосів для затвердження імпічменту.

Трамп був першим президентом в історії США, якому двічі оголошували імпічмент. Але в обох випадках процедура не завершувалася успішно в Сенаті, де для визнання провини потрібно набрати мінімум 67 голосів або дві третини від усієї кількості сенаторів.

В Японії стався сильний землетрус

В Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.2. Він сталося неподалік регіону Фукусіма.

У результаті землетрусу в Японії постраждали близько 150 осіб. Ще 950 тисяч домогосподарств опинилися без електрики. У префектурах Міягі і Фукусіма почалися перебої з водопостачанням. Крім того, з-за обвалів виявилися перекриті деякі дороги, порушено рух швидкісних поїздів. Про загиблих поки не повідомляється.

Сотні тисяч демонстрантів протестують в М'янмі, в Янгон увійшли танки

У неділю, 14 лютого, в М'янмі знову сотні тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти військового перевороту. У найбільший місто М'янми Янгон увійшла колона танків.

Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах. Під час протесту проти перевороту в М'янмі сталося кровопролиття. Силовики відкрили вогонь по учасниках протесту, які вимагали звільнення президента.

У Гвінеї оголосили про епідемію Еболи

Уряд африканської держави Гвінея оголосило про епідемію Еболи на південному сході країни. Там знаходять наявність вірусу в аналізах вже померлих пацієнтів.

Епідемію оголосили в префектурі Нзерекоре та районі Гуеке на південному сході країни.

Ілон Маск несподівано запросив Путіна на розмову

Відомий американський підприємець, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter знову відзначився заявою і зчинив чимало галасу в соцмережі. Цього разу бізнесмен вирішив не впливати на ринок криптовалют, а просто покликав президента Росії Володимира Путіна поспілкуватися з ним у додатку Clubhouse.

У своєму повідомленні в соціальній мережі Twitter Маск зазначив акаунт президента Росії та додав фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?", а нижче додав ще російською мовою: "було б великою честю поговорити з вами". Американський бізнесмен не уточнив теми, які планує обговорити з керівництвом Росії.

В Україні починається "сезон" тріскучих морозів: де буде нижче 20-ти градусів

Погода в Україні протягом наступного тижня принесе сезон "тріскучих морозів". Синоптики кажуть, що буде не просто холодно, а дуже холодно. Де буде нижче 20-ти градусів, і коли морози ослабнуть - читайте в матеріалі.