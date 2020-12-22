Сину Гладковського оголосили підозру, а у Харків привезли тіло Кернеса: новини за 21 грудня

У МОЗ Британії заявили, що ситуація з новим типом COVID вийшла з-під контролю, синові колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського оголосили підозру у справі "Укроборонпрому", в Харкові приземлився борт з тілом померлого мера міста - Геннадія Кернеса . Детальніше про те, що сталося в понеділок, 21 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

У Харків привезли тіло Кернеса

Ввечері 21 грудня у Харкові приземлився борт з тілом померлого мера міста - Геннадія Кернеса. Його похорон відбудеться у середу, 23 грудня. Про прибуття літака повідомило місцеве видання "Об'єктив".

В день похорону Кернеса, 23 грудня, у Харкові буде оголошено жалобу. Таке розпорядження видав секретар міської ради Ігор Терехов.

У Києві пройшов протест під Офісом президента: демонстранти палили фаєри

У Києві в понеділок, 21 грудня, пройшла акція протесту під стінами Офісу президента. Демонстранти виступають проти призначення на посаду нового міністра освіти Сергія Шкарлета. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Організаторами акції протесту виступили студентські та молодіжні громадські організації України. Протестувальники вийшли під стіни ВП з плакатами: "Стоп Шкарлет", "Плагіатора Шкарлета - геть". Вони вимагали відсторонення Шкарлета від посади міністра освіти.

Вітренка призначили виконуючим обов'язки глави Міненерго, Буславець - звільнили

Колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка призначили на посаду першого заступника і виконуючого обов'язки міністра енергетики. Водночас Ольгу Буславець звільнили з посади першого заступника міністра енергетики. Про це РБК-Україна повідомили джерела в Кабінеті міністрів.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 21 грудня.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні. Від неї залежить черговий транш

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в понеділок, 21 грудня, почала роботу в Україні. Від її результатів залежить надання чергового траншу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з головою Європейського банку розвитку і реконструкції (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, передає сайт президента.

Зеленський зазначив, що до кінця року портфель проектів ЄБРР в Україні може досягти 900 млн євро. Він також подякував Рено-Бассо за інвестиції в Україну, незважаючи на світову економічну кризу.

Сину Гладковського оголосили підозру у справі "Укроборонпрому", - джерело

У справі "Укроборонпрому" оголосили підозру Ігорю Гладковському - сину колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Його підозрюють в отриманні хабарів за забезпечення компанії "Оптимумспецдеталь" контрактами з "Укроборонпромом".

За даними слідства, фігурант забезпечував "Оптимумспецдеталі" преференції при укладанні договорів і розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому" і отримував за це 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку.

Помер творець культового мультфільму "Ну, постривай!"

У Росії помер Олександр Курляндський, відомий письменник і сценарист, автор культового серіалу "Ну, постривай!". Йому було 82 роки. Про смерть Курляндського повідомив в Facebook його друг і колега, сценарист Михайло Ліпскеров.

"Уривків з телефонних розмов з О. Курляндським не буде. Одного з нас більше немає", - написав він.

На Гаваях почалося виверження вулкана Кілауеа, оголошено червоний рівень загрози

На Гавайських островах почалося виверження вулкана Кілауеа. Він є одним з найбільших і найактивніших на Гавайських островах. Про це повідомляє ABC, посилаючись на дані сейсмологів.

Оголошений червоний рівень загрози. Виверження викликало землетрус магнітудою 4,4.

Типова новорічна погода: Укргідрометцентр дав прогноз до 1 січня

У новорічну ніч 2021 року в Україні очікується типова для останніх років погода. За попереднім прогнозом, морозів не буде, можливі невеликі опади. Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

У новорічну ніч можливі опади, температура близько нуля.