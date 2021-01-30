Скічко очолив Черкаську область, а українцям представили план вакцинації: новини за 29 січня

З’явився календарний план вакцинації українців від коронавируса, народний депутат Олександр Скічко очолив Черкаську область, спікер Верховної ради Дмитро Разумков закрив четверту сесію парламенту. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 29 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні.

Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що уряд готовий викуповувати надлишкові обсяги COVID-вакцин у країнах Європейського союзу. За його словами, для цього необхідні виключно політичні рішення країн.

Україна оновила список країн "червоної" зони через пандемію коронавірусу. У порівнянні з минулим тижнем список розширили на 6 країн.

Посли ЄС узгодили новий рівень епідеміологічної небезпеки - "темно-червону" зону. В цій зоні будуть регіони з найгіршою ситуацією з коронавірусом.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс на вечірньому брифінгу 29 січня оголосив про посилення обмежень на поїздки через пандемію коронавірусу. Франція закриває свої кордони.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок між летальними випадками серед щеплених пацієнтів і вакциною компаній Pfizer/BioNTech.

Нардеп Скічко очолив Черкаську область

Президент Володимир Зеленський підписав указ №38/2021 про призначення очільника Черкаської області. Облдержадміністрацію очолив народний депутат Олександр Скічко. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський особисто зустрівся зі Скічко та вручив йому посвідчення.

Разумков закрив четверту сесію Ради

У п'ятницю, 29 січня 2021 року, відбулося останнє пленарне засідання четвертої сесії Верховної Ради України. Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про закриття четвертої сесії парламенту.

"Чергова п'ята сесія ВРУ 9 скликання почне свою роботу 2 лютого. Четверту сесію Верховної ради України оголошую закритою", - сказав спікер ВР.

На Донбасі безпілотник бойовиків скинув снаряд, поранені двоє українських військових

На Донбасі бойовики застосували проти українських військових безпілотний літальний апарат. В результаті скидання пострілу ВОГ-17 осколкові поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався опівдні поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Суд відпустив Стерненка на поруки

Приморський районний суд Одеси вирішив змінити запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Активіста відпустили на поруки народному депутату.

Так, домашній арешт активіста було скасовано. Про це повідомив суддя Приморського райсуду Одеси Сергій Кічмаренко.

Україна вперше вийшла на офіційний контакт з Тіхановською: про що говорили

Сьогодні, 29 січня, Україна вперше вийшла на офіційний контакт з білоруською опозиціонеркою Світланою Тіхановською. Зустріч пройшла в рамках онлайн-засідання Люблінського трикутника. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні до нашої зустрічі приєдналася Світлана Тіхановська, ми вислухали її бачення ситуації в Білорусі та її очікування від міжнародного співтовариства", - зазначив Кулеба.

Кравчук: передачі полонених з ОРДЛО не буде, обмін лише на рівні держави

Односторонньої передачі полонених з окупованого Донбасу не буде. А про обмін можна домовлятися лише на рівні держави. Про це в ефірі "Апостроф TV" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

За його словами, була інформація про підготовку кількох осіб і в день імовірної передачі він приїхав в аеропорт "Жуляни", щоб зустріти їх. Але з невідомих причин літак з українськими громадянами не вилетів з Ростова-на-Дону.

В Росії арештували українку. Звинуватили в побитті поліцейського на мітингу

У Росії арештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку Олексія Навального.

Російський суд вирішив арештувати українку на два місяці. За версією російської поліції, Бендас під час мітингу в Москві декілька разів ударила поліцейського.

Нарахування за комуналку за місяць зросли ще на чверть

За грудень українці отримали платіжки з новими сумами і наростили борги на 7,5 млрд гривень

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж у листопаді (22,1 млрд грн).

Відома картина Боттічеллі була продана за рекордну суму (фото)

Легендарна картина художника епохи Відродження Сандро Боттічеллі була продана на аукціоні за рекордно велику суму – 92,2 мільйона доларів.

Мова йде про картину "Портрет молодого чоловіка з медальйоном". Як повідомляє на своїй сторінці в Twitter аукціонний дім Sotheby's, ім'я покупця розголошувати не будуть.

УЄФА має намір реформувати Лігу чемпіонів

УЄФА розглядає можливість зміни формату проведення Ліги чемпіонів. Ця інформація з'явилася на тлі новин про створення закритої європейської Суперліги.

В рамках можливої ​​реформи може бути створена нова компанія, вплив в якій матимуть і УЄФА, і клуби-учасники.

Буде рвати вітер і впадуть морози: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Погода в Україні в останні вихідні січня буде неоднозначна в різних областях України. Буде йти сніг, очікується сильний штормовий вітер і місцями будуть морози.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на дорогах буде ожеледиця та попередила водіїв про небезпеку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.