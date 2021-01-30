Скичко возглавил Черкасскую область, а украинцам представили план вакцинации: новости за 29 января

Появился календарный план вакцинации украинцев от коронавируса, народный депутат Александр Скичко возглавил Черкасскую область, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков закрыл четвертую сессию парламента. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 29 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.

Министерство здравоохранения представило календарный план вакцинации украинцев от коронавируса. Ожидается, что вакцинация населения начнется в феврале.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Европейского союза. По его словам, для этого необходимы исключительно политические решения стран.

Украина обновила список стран "красной" зоны из-за пандемии коронавируса. По сравнению с прошлой неделей список расширили на 6 стран.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс на вечернем брифинге 29 января объявил об ужесточении ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса. Франция закрывает свои границы.

Послы ЕС согласовали новый уровень эпидемиологической опасности - "темно-красную" зону. В этой зоне будут регионы с наихудшей ситуацией с коронавирусом.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

Нардеп Скичко возглавил Черкасскую область

Президент Владимир Зеленский подписал указ №38/2021 о назначении главы Черкасской области. Облгосадминистрацию возглавил народный депутат Александр Скичко. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский лично встретился со Скичко и вручил ему удостоверение.

Разумков закрыл четвертую сессию Рады

В пятницу, 29 января 2021 года, состоялось последнее пленарное заседание четвертой сессии Верховной рады Украины. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии четвертой сессии парламента.

"Очередная пятая сессия ВРУ 9 созыва начнет свою работу 2 февраля. Четвертую сессию Верховной рады Украины объявляю закрытой", - сказал спикер ВР.

На Донбассе беспилотник боевиков скинул снаряд, ранены двое украинских военных

На Донбассе боевики применили против украинских военных беспилотный летательный аппарат. В результате сбрасывания выстрела ВОГ-17 осколочные ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Инцидент произошел в полдень вблизи Водяного, что на Приазовье.

Суд отпустил Стерненко на поруки

Приморский районный суд Одессы решил изменить меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Активиста отпустили на поруки народному депутату.

Так, домашний арест активиста был отменен. Об этом заявил судья Приморского райсуда Одессы Сергей Кичмаренко.

Украина впервые вышла на официальный контакт с Тихановской: о чем говорили

Сегодня, 29 января, Украина впервые вышла на официальный контакт с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Встреча прошла в рамках онлайн-заседания Люблинского треугольника. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня к нашей встрече присоединилась Светлана Тихановская, мы выслушали ее видение ситуации в Беларуси и ее ожидания от международного сообщества", - отметил Кулеба.

Кравчук: передачи пленных с ОРДЛО не будет, обмен только на уровне государства

Односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет. А об обмене можно договариваться только на уровне государства. Об этом в эфире "Апостроф TV" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По его словам, была информация о подготовке нескольких человек и в день предполагаемой передачи он приехал в аэропорт "Жуляны", чтобы встретить их. Но по неизвестным причинам самолет с украинскими гражданами не вылетел из Ростова-на-Дону.

В России арестовали украинку. Обвинили в избиении полицейского на митинге

В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Российский суд решил арестовать украинку на два месяца. По версии российской полиции, Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.

Начисления за коммуналку за месяц выросли еще на четверть

За декабрь украинцы получили платежки с новыми суммами и нарастили долги на 7,5 млрд гривен

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Знаменитая картина Боттичелли была продана за рекордную сумму (фото)

Легендарная картина художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли была продана на аукционе за рекордно большую сумму – 92,2 миллиона долларов.

Речь идет о картине "Портрет молодого человека с медальоном". Как сообщает на своей странице в Twitter аукционный дом Sotheby's, имя покупателя разглашать не будут.

УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов

УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов. Эта информация появилась на фоне новостей о создании закрытой европейской Суперлиги.

В рамках возможной реформы может быть создана новая компания, влияние в которой будут иметь и УЕФА, и клубы-участники.

Будет рвать ветер и упадут морозы: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Погода в Украине в последние выходные дни января будет неоднозначная в разных областях Украины. Будет идти снег, ожидается сильный штормовой ветер и местами будут морозы.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что на дорогах будет гололед и предупредила водителей об опасности. Об этом она написала на своей странице в Facebook.