Саміт Україна-ЄС та звільнення Абромавічуса: новини за 6 жовтня

В Брюсселі відбувся саміт Україна - Європейський Союз, ЦВК Киргизії не визнала підсумки виборів, президент України Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавічуса з посади гендиректора "Укроборонпрому". Детальніше про те, що сталося у вівторок, 6 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

COVID-19, Донбас, реформи і МН-17: про що Україна і ЄС домовилися на саміті

Вчора, 6 жовтня, в Брюсселі відбувся саміт Україна – Європейський Союз. Лідери ЄС та України опублікували спільну заяву за підсумками саміту. Серед іншого, сторони домовилися про спільну боротьбу з пандемією, наголосили на важливості подальших реформ в Україні та інших аспектах двосторонньої співпраці.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Європейської ради. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський звільнив Абромавічуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Разом з тим, президент призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки генерального директора держконцерну.

Путін знову заявив про готовність до нормалізації відносин з Україною

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз заявив про готовність до відновлення відносин з Україною. Зокрема, він готовий зробити все, що "від нього залежить". Про це він заявив на зустрічі з Віктором Медведчуком.

Також Путін заявив про можливість постачання в Україну вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат "Супутник V".

Україна може отримати вакцину від коронавірусу в другій половині 2021 року, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) розповіли, коли вакцина від коронавірусу може бути доступна в Україні. Країна може її отримати у другій половині 2021 року. Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.

В першу чергу вакцину мають отримати медпрацівники, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями.

ЦВК Киргизстану не визнала підсумки виборів

Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення з приводу виборів в країні. Вона не визнала підсумки парламентських виборів.

Також стало відомо, що мер Бішкека Азіз Суракматов подав у відставку за власним бажанням. Глави трьох регіонів країни - Іссик-Кульської, Наринської і Таласської областей - також подали у відставку.

Нагадаємо, президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні.

У ОЗХЗ підтвердили наявність "Новачка" в аналізах Навального

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) передала Німеччині доповідь, що стосується отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Експерти організації виявили в крові та сечі Навального біомаркери інгібітори холінестерази. Про це йдеться в поширеній заяві організації.

Крім того, в ОЗХЗ заявили, що речовина в організмі Навального аналогічне за характеристиками "Новачкові", але раніше в списках заборонених хімікатів не зазначалася.

Сильний вітер і зливи накриють Україну: кому не пощастить з погодою

Погода в Україні у середу, 7 жовтня, очікується похмура в більшості областей країни. Місцями пройдуть дощі, зливи, знизиться температура повітря і буде дути сильний вітер.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, циклон зачепить кілька областей і сухо буде тільки на сході України.