Вирок Стерненку та перша партія вакцини від COVID-19: новини за 23 лютого

Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі, в Україну прибула перша партія вакцини від коронавирусу, ситуація на Донбасі загострилася. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 23 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку

23 лютого Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту Стерненку у справі про викрадення людини. Суд визнав Стерненка винним та відправив на 7 років за ґрати, а також постановив конфіскувати половину майна активіста.

Після оголошення вироку під судом, де розглядали справу, сталися сутички між учасниками акції на підтримку Стерненка та силовиками. Мітингувальники намагалися заблокувати виїзд автозаку, в якому активіста везли в СІЗО.

Ввечері близько півтори тисячі людей прийшли до Офісу президента в Києві, відбулися сутички з силовиками. Повідомляється, що постраждав щонайменше один мітингувальник, в свою чергу поліція повідомила про 27 постраждалих внаслідок сутичок правоохоронців.

На Донбасі загострюється ситуація: за два дні загинули двоє і поранені троє військових

На Донбасі загострилася ситуація. Менш ніж за дві доби в результаті обстрілу бойовиків загинули двоє і поранені троє українських військових.

Детальніше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.

Справа ПриватБанку: стали відомі імена підозрюваних

Трьом колишнім менеджерам ПАТ КБ "ПриватБанк" оголосили підозри. Підозри повідомили колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету, начальнику департаменту финменеджмента Олені Бичихиній та колишньому першому заступнику голови правління Володимиру Яценку.

Екс-посадовців звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні.

Рада прийняла закон про держслужбу з пропозиціями Зеленського

Парламент України ухвалив закон про держслужбу. Цей закон підтримали з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра.

Раніше Володимир Зеленський ветував цей закон, а потім вніс свої пропозиції. Також повідомлялося, що Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту.

Сутички та підпал шин: у Львові влаштували протест через бізнес Козака

У Львові відбулася масова акція протесту, в ході якої стались сутички з правоохоронцями. Постраждали чотири поліцейських.

Місцеве видання ZAXID.net пише, що черговий пікет стався біля підприємств, які належать Тарасові Козаку і його однопартійцю з ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Акція відбулась на вулиці Городоцькій у Львові. Правоохоронці повідомили, що на місці було близько 60 осіб, які кидали димові шашки та намагались підпалити шини. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події.

Буча, Вишгород, Боярка та Бровари: як працюватиме City Express в Києві

В рамках проекту City Express в Києві планується запуск електричок на Бучу, Вишгород, Боярку та Бровари. Таким чином, залізниця буде інтегрована з міською транспортною системою.

Повідомляється, що в Києві першим кроком буде впровадження човникових електричок. Вже цього року запустять човникові маршрути Буча - Святошино, Боярка - Київ. Буде відкрито нову ділянку від станції метро "Почайна" до Вишгорода, а також планується запуск приміського сполучення з Броварами.

Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні: що відомо

Знаменитого французького актора Жерара Депардьє звинуватили в сексуальних домаганнях, імовірно скоєних у 2018 році відносно актриси у віці 20 років.

Зазначається, що попереднє розслідування звинувачень у зґвалтуванні проти 72-річного Депардьє було припинено в 2019 році через відсутність доказів, але влітку минулого року було відновлено, що призвело до порушення кримінальної справи в грудні. Актриса звинувачує Депардьє в зґвалтуванні, яке сталося в паризькому будинку актора в серпні 2018 року.

Експерт розповів, чи варто українцям чекати потоп після аномальних снігопадів

Після сильних снігопадів та морозів в Україні почалося потепління. При цьому найбільше снігу лежить в Карпатах. За словами еколога Олександра Чистякова, в Карпатах після відлиги очікується сильний паводок.

Небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі річки. На думку Чистякова, найбільше від повеней постраждає Закарпатська область.