Перший пункт всенародного опитування і попередня вартість вакцини від COVID-19: новини за 14 жовтня

Президент Володимир Зеленський назвав перший пункт всенародного опитування, Україну переобрали до Ради з прав людини ООН, У МОЗ назвали попередню вартість вакцини від COVID-19. Детальніше про те, що сталося в середу, 14 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Довічне за корупцію: Зеленський назвав перший пункт всенародного опитування

На всенародному опитуванні 25 жовтня українцям запропонують відповісти на питання, чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Загалом буде п'ять питань. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Питання №1. Чи потрібно вводити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй", - зазначив Зеленський.

У МОЗ назвали попередню вартість вакцини від COVID-19

Після того, як вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні, вона буде коштувати близько 40 доларів за дозу. Однак кінцева ціна на вакцину від COVID-19 станом на сьогодні ще не сформована. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу (клінічних випробувань - ред.), попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів", - розповів він.

Росія знімає санкції з двох українських компаній

Російська Федерація прийняла рішення зняти санкції з двох українських підприємств. Москва розраховує, що українська сторона піде на кроки у відповідь. Про це на нараді з членами уряду заявив президент Росії Володимир Путін, передає ТАСС.

Як зазначив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мова йде про Барський машинобудівний завод та Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

Україну переобрали до Ради з прав людини ООН

В Генеральній асамблеї ООН відбулися вибори нових членів Ради з прав людини (РПЛ ООН). Україну переобрано до ради на 2021-2023 роки. Про це у Twitter повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки", - написав він.

Зеленський заявив, що питання історичної пам'яті між Україною і Польщею зняте повністю

Президент України Володимир Зеленський висловив задоволення тим, що під час спілкування з президентом Польщі Анджеєм Дудою вони були дуже відкритими в обговоренні питань історичної пам'яті. За його словами, в історичному аспекті двосторонніх відносин України та Польщі питання історичної пам'яті зняте повністю. Про це Зеленський заявив у спільному з Дудою інтерв'ю українським і польським журналістам, фрагмент якого опубліковано на сайті президента.

"Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди і будемо сусідами назавжди", - сказав він.

Помер український перекладач та викладач Олександр Пономарів

14 жовтня 2020 року перестало битися серце відомого українського мовознавця, перекладача і викладача Олександра Даниловича Пономаріва. Йому було 84 роки, і він кілька днів не дожив до свого 85-річчя. Відомо, що Пономарів останній рік сильно хворів і перебував у лікарні.

У столичному регіоні Франції вводять комендантську годину

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни. Комендантська година набуде чинності у суботу, 17 жовтня. Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

Комендантська година діятиме з 21:00 до 6-ї години ранку. Обмеження діятиме щонайменше 4 тижні.

Літо буде довше на місяць, а зима дуже теплою: в Україні стрімко змінюється клімат

Температура повітря в Україні з кожним роком підвищується і цей процес буде відбуватися і надалі. Як пояснила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, це призведе до того, що літо в Україні стане довше, а зими будуть теплі та безсніжні.

"Ймовірно, що раз в десять років, а в деяких регіонах не так часто, можуть бувати суворі холодні та сніжні зими. Тобто ймовірність таких зим залишається, але вони будуть траплятися все рідше", - розповіла кліматолог.