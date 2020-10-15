Первый пункт всенародного опроса и предварительная стоимость вакцины от COVID-19: новости за 14 октября

Президент Владимир Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса, Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН, В Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19. Подробнее о том, что произошло в среду, 14 октября, - в материале РБК-Украина

Пожизненное за коррупцию: Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса

На всенародном опросе 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Всего будет пять вопросов. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - отметил Зеленский.

В Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19

После появления вакцины от коронавируса в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину от COVID-19 по состоянию на сегодня еще не сформирована. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - рассказал он.

Россия снимает санкции с двух украинских компаний

Российская Федерация приняла решение снять санкции с двух украинских предприятий. Москва рассчитывает, что украинская сторона пойдет на ответные шаги. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, речь идет о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате.

Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН

В Генеральной ассамблее ООН состоялись выборы новых членов Совета по правам человека (СПЧ ООН). Украина переизбрана в совет на 2021-2023 годы. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращение нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности", - написал он.

Зеленский заявил, что вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят полностью

Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение тем, что во время общения с президентом Польши Анджеем Дудой они были очень открытыми в обсуждении вопросов исторической памяти. По его словам, в историческом аспекте двусторонних отношений Украины и Польши вопрос исторической памяти снят полностью. Об этом Зеленский заявил в совместном с Дудой интервью украинским и польским журналистам, фрагмент которого опубликован на сайте президента.

"Мы должны быть реалистами, без сантиментов. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы, потому что мы живем рядом, мы соседи и будем соседями навсегда", - сказал он.

Умер украинский переводчик и преподаватель Александр Пономарив

14 октября 2020 года перестало биться сердце известного украинского языковеда, переводчика и преподавателя Александра Даниловича Пономарива. Ему было 84 года, и он всего несколько дней не дожил до своего 85-летия. Известно, что Пономарив последний год сильно болел и находился в больнице.

В столичном регионе Франции вводят комендантский час

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Комендантский час вступит в силу в субботу, 17 октября. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6 часов утра. Ограничение будет действовать как минимум 4 недели.

Лето будет дольше на месяц, а зима очень теплой: в Украине стремительно меняется климат

Температура воздуха в Украине с каждым годом повышается и этот процесс будет происходить и в дальнейшем. Как объяснила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, это приведет к тому, что лето в Украине станет дольше, а зимы будут теплые и бесснежные.

"Вероятно, что раз в десять лет, а в некоторых регионах не так часто, могут бывать суровые холодные и снежные зимы. То есть вероятность таких зим остается, но они будут случаться все реже", - рассказала климатолог.