Новий антирекорд по коронавірусу і перемога Байдена: новини за вихідні

В Україні вперше зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків коронавируса за добу, лідер Демократичної партії Джо Байден перемагає на виборах в США, Азербайджан заявляє, що взяв під контроль місто Шуша в Карабасі. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 7-8 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні вперше більше 10 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу вперше склала більше 10 тисяч чоловік. 7 листопада в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що напередодні було зафіксовано 10 746 хворих.

Найбільш складна епідеміологічна ситуація у Харківській області (+1008), Києві (+854), Житомирській області (+602), Хмельницькій області (+579) та Львівській області (+557).

Мінські угоди в почерговості 2015 року виконати неможливо, - Кравчук

Пункти мінських угод, які були затверджені у 2015 році, не можуть бути виконані Україною. Необхідно переглянути їх послідовності. Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації в Донбасі Леонід Кравчук в інтерв'ю ТАСС.

За його словами, за шість років багато чого змінилося на Донбасу і ті домовленості, які були досягнуті у 2015 році, застаріли. Кравчук також зазначив, що це визнають і інші перемовники.

У Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих: є жертви

У Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих. У результаті двоє осіб померли на місці, а вісім - отримали поранення.

Нападником виявився 29-річний мешканець Кривого Рогу Тарас Усенко. Він не заперечував того, що саме він скоїв злочин. Усенко говорив про те, що він "прийшов з пекла", що "він Бог", і що якийсь голос наказав йому вбити 15 осіб. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

У Харкові авто влетіло на "острівець безпеки": постраждалі у тяжкому стані

У Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки". У результаті постраждали троє людей, у тому числі 9-річний хлопчик. За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки.

Зараз винуватець аварії перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його будуть судити не тільки за наїзд на пішоходів, а й за хуліганство.

Байден перемагає на виборах в США

Низка американських ЗМІ заявили про перемогу Байдена на виборах президента США. Лідер Демократичної партії Джо Байден також заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. В свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Детальніше про ситуацію в країні і реакції світу на перемогу Байдена читайте в матеріалі РБК-Україна.

Битва за Шушу: Баку святкує перемогу, Єреван заперечує втрату міста

В неділю, 8 листопада, Азербайджан заявив про те, що в ході боїв у Нагірному Карабасі відновив контроль над містом Шуша. Столиця святкує звільнення міста, але вірменська сторона заперечує його втрату.

Повідомляється, що після заяв президента Ільхама Алієва про контроль над Шушею жителі Баку масово вийшли на вулиці і відзначають перемогу з державними прапорами, вітають один одного, сигналять машини. Водночас вірменська сторона заперечує втрату контролю над Шушею. Представник Міноборони Арцрун Ованнісян зазначив, що бої за місто тривають, а ситуація має прояснитися у понеділок.

У Харкові обстріляли будівлю консульства Азербайджану

Невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджану в Харкові. Було зроблено 6 пострілів. В результаті були пробиті вікно і вхідні двері. В офісі нікого не було, постраждалих немає.

Нацполіція бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії в Україні.

Ультиматум, відмова від мандатів і розгін: що відбувається на протестах у Грузії

Вже кілька днів поспіль тривають протести у Грузії проти результатів парламентських виборів. В неділю, 8 листопада, опозиція висунула ультиматум владі і оголосила безстроковий протест, а поліція спробувала розігнати багатотисячну акцію водометами.

Повідомляється, що опозиція в особі "Єдиного національного руху" та інших партій оголосила ультиматум з вимогою до вечора звільнити голову Центральної виборчої комісії Тамар Жванія. У разі відставки опозиція обіцяла переговори з керівництвом "Грузинської мрії" з приводу нових виборів. Також представники опозиції назвали парламент нелегітимним і відмовилися від своїх мандатів.

У Білорусі затримали понад тисячу протестувальників

У Білорусі затримали 1002 особи, які брали участь у Марші народовладдя. Правозахисники опублікували прізвища мітингувальників, місто та управління міліції, в яке доставили людей. Більшість було затримано в Мінську. Поодинокі випадки відзначені в Гомелі, Вітебську, Бобруйську.

Серед затриманих виявився білоруський актор Олександр Жданович, ведучий дитячої вечірньої передачі "Калыханка". Жданович заступився за жінку, на яку кричав співробітник ОМОНу.

Коронакриза може призвести до нової світової війни, - штаб оборони Британії

Викликана пандемією COVID-19 коронакриза може призвести до нової світової війни. Це станеться, якщо більш дрібні конфлікти вийдуть з-під контролю. Про це заявив начальник штабу оборони Великобританії Нік Картер, передає Sky News.

За його словами, економічна криза через пандемію вже спровокувала регіональні конфлікти. Вони дуже точно відображають ті, які призвели до двох попередніх світових війн.

"Шахтар" не відпустив "Динамо" у відрив в чемпіонській гонці

Київське "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" в центральному матчі 9 туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 0: 3.

Розгромивши "Динамо", "гірники" скоротили від нього відставання в турнірній таблиці до одного очка. Крім того, "Шахтар" обійшов киян за кількістю перемог в очних матчах чемпіонату України.

Наближаються нулі: на Україну насувається дуже холодна погода

Погода в Україні починає стрімко рухатися в бік похолодання і температура повітря почне падати вже з понеділка. Після відносно теплих вихідних, в декількох регіонах вночі похолодає до 0 градусів.

У понеділок, 9 листопада, на сході країни очікується суха погода з невеликою хмарністю, можливе посилення вітру. Нічна температура становитиме +3 +5 градусів, вдень очікується від +7 до +10 градусів.