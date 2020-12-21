Нова мутація коронавирусу і анонс "глобальної" судової реформи: новини за вихідні

Країни Європи закривають сполучення з Британією через нову мутації коронавирусу, шість українців опинилися в полоні у піратів, президент Володимир Зеленський анонсує "глобальну" судову реформу з наступного року. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 19-20 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Зеленський анонсує "глобальну" судову реформу з наступного року

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року Україна почне реалізацію глобальної реформи судової системи. За його словами, зараз Україна "воює" з деякими суддями Конституційного суду.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times, опублікованому на сайті президента. Він назвав суди "болючим місцем в Україні".

Шість українців опинилися у полоні у піратів, які захопили судно біля Нігерії

Пірати захопили судно Stevia біля берегів Нігерії. З восьми членів екіпажу шестеро - українці. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.

У МЗС розповіли, що судно, захоплене в Гвінейській затоці, належить албанській компанії і зараз посольства України в Нігерії та Албанії активно займаються питанням звільнення українців.

В Швейцарії схвалили закон про одностатеві шлюби

У Швейцарії затвердили закон про дозвіл на одностатеві шлюби. Але, ймовірно, остаточно питання буде вирішене на референдумі. Наголошується, що представники християнської та ультраконсервативної партій оголосили про плани провести референдум для затвердження цього закону швейцарцями.

Згідно з законом, який обговорювався з 2013 року, одностатеві пари отримують право на шлюб, а лесбіянки отримають доступ до банку сперми.

Епіфаній назвав умову перенесення святкування Різдва на 25 грудня

Святкування Різдва в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріє" церква та віряни. Згідно з даними соціології, українці проти перенесення дати. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол", - пояснив він.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на Новий рік

Погода в Україні на Новий рік буде теплішою, ніж прогнозувалося раніше. Синоптики уточнили прогноз на два тижні - очікується що свята в деяких регіонах пройдуть з температурою вище +10 градусів.

Так, згідно з даними синоптиків Метеопрог, в Україну прийде потепління напередодні Нового року - 29 грудня і триватиме воно (з невеликим зниженням) до перших чисел січня.

Вперше за 800 років земляни зможуть побачити Різдвяну зірку: коли і де спостерігати

У понеділок, 21 грудня, можна буде спостерігати унікальне явище: дві планети-гіганта нашої сонячної системи зблизяться в нічному небі. Саме це явище називали "Різдвяною" або "Вифлеємською" зіркою, пише NBC News.

Яскраве світло на нічному небу близько двох тисяч років тому могло бути таким же рухом планет. Правда, тоді в небі зійшлися Венера і Юпітер, а не Юпітер і Сатурн, як це відбудеться в цьому році. Повідомляється, що схоже природне явище спостерігали в 1226 році – 794 роки тому. Також за даними NASA Night Sky Network, ввечері з 15 по 18 грудня астрономи можуть легко виявити, що Юпітер і Сатурн рухаються разом через 45 хвилин після сонячного заходу.