Пільговий тариф на електрику скасують, а глава КСУ став фігурантом кримінальної справи: новини за 28 грудня

Кабінет міністрів скасував пільговий тариф на перші 100 кіловат, голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому відправили підозру, партія "Голос" змінила керівника парламентської фракції. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 28 грудня - в матеріалі РБК-Україна

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З 1 січня скасуються пільговий тариф на перші 100 кіловат струму для населення

Кабінет міністрів скасував пільговий тариф 90 коп./кВт.годину на перші 100 кВт.година для побутових споживачів з 1 січня 2021 р. Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 28 грудня, передає РБК-Україна.

З 1 січня 2021 року весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі будуть сплачувати за єдиним тарифом - 1,68 грн/кВт.годину. Цей тариф буде діяти до 31 березня 2021 року.

ФСБ шукає компромат на голову розвідки України: опубліковано записи

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії збирає компромат на нового начальника військової розвідки України Кирила Буданова. Українські спецслужби перехопили відповідні переговори. Запис опубліковано на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що в грудні один з підрозділів ГУР перехопив переговори між двома представниками ФСБ, які перебували в окупованому Сімферополі та Донецьку. У розмові вони обговорювали пошук компромату на Буданова та передачу його до управління ФСБ, яке спеціалізується на проведенні спеціальних та диверсійних операцій.

Глава КСУ Тупицький став фігурантом кримінальної справи

Голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому відправили підозру поштою. Раніше він не з'явився за нею до Офісу генерального прокурора, пославшись на сімейні обставини. "Але підтверджуючих це документів не надав. Враховуючи це, підозру йому надіслано поштою, а не вручено особисто. Відповідно, з цього моменту він вважається підозрюваним", - зазначило джерело.

Він уточнив, що Тупицькому оголошено підозру у причетності до незаконного заволодіння Зуївським енергомеханічним заводом в Донецькій області. На сьогодні підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території.

Росія завершила будівництво ділянки "Північного потоку-2" в Німеччині

Компанія Nord Stream 2 заявила про завершення будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини. Будівництво тривало з початку грудня після річної перерви.Про це повідомляє німецьке видання DPA.

Очікується, що в середині січня Nord Stream 2 почне будівництво газопроводу у водах Данії. Прокладанням труб, як і в Німеччині, займатиметься російське судно "Фортуна".

Кабмін відновив Міністерство аграрної політики

Кабінет міністрів України відновив Міністерство аграрної політики. Його скасували у 2019 році, об'єднавши з Міністерством економіки і торгівлі. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, сьогодні уряд скасував постанову про створення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Зазначимо, з прийняттям цього документа в першому уряді після виборів до Верховної ради скасували окреме аграрне відомство.

Партія "Голос" змінила керівника парламентської фракції

У понеділок, 28 грудня, партія "Голос" змінила голову фракції у Верховній раді. Ним став Ярослав Железняк. Про це повідомляє партія "Голос" у Facebook.

Железняк замінить на посаді Сергія Рахманіна. Повноваження нового глави парламентської фракції "Голоси" наберуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної ради.

Актриса Аліса Фрейндліх в реанімації: уражено 80% легенів

Російська актриса театру і кіно Аліса Фрейндліх знаходиться в лікарні у важкому стані. У відомої артистки коронавірус і уражені 80% легенів.

Відомо, що результати аналізів підтвердили, що 86-річна актриса заразилася COVID-19. Інформації про те, як вона себе почуває, поки немає.

Парижан і Яник: як оригінально українці називали дітей у 2020 році

Мінюст опублікував список найбільш цікавих імен для хлопчиків і дівчаток.

Так, в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків в цьому році стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан. Серед дівчаток зустрічалися такі імена, як Луна, Імперія, Попелюшка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Більшість батьків все ж віддавали перевагу традиційним українським іменам.

Українцям пообіцяли дощі на Новий рік: святкового снігу не буде

Погода в Україні на Новий рік буде досить похмурою і дощовою. Якщо 31 грудня опади в основному зосередяться на Заході, то 1 січня накрапувати буде вже в більшості областей.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що до кінця року в країні встановиться вітряна погода, але температура буде високою. А ось 1 січня вітер стихне, однак буде мокро.