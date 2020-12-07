В Кабміні сказали, коли очікувати жорсткий карантин, а в Україну йдуть морози: новини за вихідні

Кабмін готує перелік обмежень для жорсткого карантину, в Кривому Розі пройшли вибори мера, в Україну йдуть морози. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 5-6 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Жорсткий карантин доведеться вводити в січні, - Шмигаль

Кабінет міністрів буде змушений ввести жорсткий карантин в Україні в січні. Повний перелік обмежень представлять на засіданні уряду 9 грудня. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, карантин вихідного дня стабілізував епідемічну ситуацію і розвантажив медичну систему. Цього тижня тричі кількість одужалих перевищувала кількість нових хворих.

Хто переміг на виборах мера Кривого Рогу: дані екзит-полів

Результати екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорять про перемогу обох кандидатів. В одному переміг Костянтин Павлов, в іншому - Дмитро Шевчик. Про це свідчать результати екзит-полів від "Центру дослідження розвитку територій" та на замовлення фонду "Українська політика".

За даними опитування "Центру дослідження розвитку територій", у кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Павлова 58,86% голосів, а у Дмитра Шевчика від "Слуги народу" - 41,14%. За їх результатами, перемагає Костянтин Павлов.

Україна може запропонувати відключити РФ від міжнародної платіжної системи, - Кравчук

Якщо Росія не буде робити жодних кроків назустріч щодо Донбасу, Україна може наполягти на посиленні санкцій проти Москви. Мова йде про пропозицію відключити Росію від міжнародної платіжної системи. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

За його словами, Україна буде оцінювати ситуацію в переговорному процесі вже в кінці року.

Під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта: задушили через квартиру

Відомий музикант Олександр Дерев'янко, який зник безвісти в Києві ще 22 листопада, був знайдений убитим. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли зі слідами насильницької смерті у Борисполі в одному з гаражних кооперативів.

Повідомляється, що вже були затримані підозрювані у вбивстві. Це двоє молодиків, один з яких знімав гараж, в якому і було виявлено тіло музиканта. Також з'ясувалося, що цього молодого чоловіка Дерев'янко навчав грі на гітарі. Правоохоронці припускають, що молодики пішли на вбивство з метою отримати квартиру музиканта, яку планували продати, підробивши документи.

SpaceX запустила на МКС вантажний корабель Dragon 2

Компанія SpaceX успішно запустила вантажний корабель Dragon 2 для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Корабель стартував з зі стартового комплексу LC-39A в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.

Dragon 2 вилетів з 2972 кг вантажів, з яких 1882 кг в герметичному відсіку. Серед нього 364 кілограми різних аксесуарів для екіпажу МКС, обладнання для станції, 120 кг обладнання для виходу у відкритий космос, 46 кг комплектуючих для комп'ютерів. Також у вантажі 24 кг приладдя для російських космонавтів.

Трамп заявив про небажання чекати нових виборів, щоб повернутися в Білий дім

Дональд Трамп, виступаючи в суботу перед прихильниками в штаті Джорджія, заявив, що не хоче чекати наступних виборів, щоб повернути собі крісло в Білому домі. Він вкотре не визнав поразку на виборах. Про це повідомляє NBC News.

В ході свого виступу Трамп в черговий раз заявив про нібито численні випадки порушень і фальсифікацій на виборах.

Під Києвом фабрика робила ялинкові іграшки з лого російської армії: спалахнув скандал (відео)

Під Києвом на фабриці виробляли новорічні ялинкові прикраси з символікою російської армії для продажу в РФ. На ситуацію звернув увагу небайдужий українець і оприлюднив інформацію в мережі, викликавши масу обурення.

Він зняв на відео, як на Клавдієвській фабриці виготовляють ялинкові кульки з радянською зіркою і написом "російська армія". Чоловік зазначив, що працівники цеху перешкоджали зйомці та намагалися його прогнати, причому із застосуванням сили.

На Клавдієвській фабриці вже відреагували на скандал і пояснили у своїй заяві, що новорічні іграшки вони дійсно роблять на замовлення і для збуту на території РФ, оскільки просто не змогли відмовитися від російського ринку.

В Україну йдуть морози до -26: які регіони опиняться під ударом

У грудні в Україні очікується кілька періодів настання сильних холодів. Перший з них розпочався в неділю, 6 грудня, і триватиме приблизно до 9 числа. Другий випав на кінець місяця. Місцями в Україні після католицького Різдва очікується до -22... -25 градусів. Детальний прогноз опублікували синоптики Gismeteo.

Найсильніші морози вдарять по північному схід країни. Так, у Харківській області найближчими днями й до 10 грудня вночі очікується до -9 градусів. Наступні морози очікуються з 25 грудня і закінчаться вже в новому році.