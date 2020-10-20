Іран взяв відповідальність за катастрофу МАУ, а суд заборонив книгу про Стуса: новини за 19 жовтня

Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу МАУ, президент Володимир Зеленський назвав умову повернення до жорсткого карантину, суд прийняв рішення заборонити поширювати книгу "Справа Василя Стуса". Детальніше про те, що сталося в понеділок, 19 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Іран погодився взяти відповідальність за катастрофу МАУ, - Єнін

Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає прес-служба МЗС.

При цьому під час зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифи, Єнін заявив про необхідність неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

Україна може повернутися до жорсткого карантину. Зеленський назвав умову

Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу. Тоді сильно постраждає економіка. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з релігійними представниками.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім", – заявив Зеленський.

Реінтеграція Донбасу займе мінімум 25 років, - Резніков

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років. За його словами, твердження, що реінтеграція можлива за рік-два, з'являються з-за нерозуміння. Про це заявив Резніков в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, за рік - два можливе лише відновлення конституційного ладу.

Суд заборонив книгу про Стуса зі згадуванням Медведчука

Дарницький районний суд Києва прийняв рішення заборонити розповсюджувати книгу журналіста й історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Суд частково задовольнив позов народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Суд назвав "недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації" інформацію, поширену в кількох розділах книжки "Справа Василя Стуса".

Під Вінницею дівчинка несподівано померла в школі: різко заболіла голова

У Вінницькій області в школі сталася трагедія. Другокласниця на перерві поскаржилася на біль у голові, а вже через кілька хвилин і зовсім втратила свідомість. Дитину спробувала врятувати медсестра і медики швидкої допомоги, але їхні зусилля виявилися марними. За півтори години реанімації серце так і не запустили. У дівчинки не було жодної реакції на реанімацію, дефібрилятор, адреналін, і непрямий масаж.

Батько дитини розповів, що дівчинка була абсолютно здоровою, і не скаржилася на самопочуття і головний біль.

В Україну йдуть перші серйозні заморозки: синоптики назвали дату

В Україні середня нічна температура знизиться до -1... +2 градусів вже 20 жовтня. Рівні термометрів в нічний час різко впадуть з +10... +13 градусів, у східних областях станом на 18 жовтня. Також синоптики попередили про зниження середньої денної температури. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.