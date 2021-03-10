Допит Медведчука та критична ситуація з коронавірусом в Івано-Франківську: новини за 9 березня

Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що ситуація з коронавірусом в місті критична, королівська сім'я відповіла на резонансне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 9 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим

Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука. Йому ставили питання, зокрема, які стосувалися оприлюдненого запису переговорів з Владиславом Сурковим - колишнім помічником президента Росії Володимира Путіна. Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі СБУ.

Нагадаємо, минулого тижня глава СБУ Іван Баканов заявив, що слідчі вивчать плівки "Медведчука-Суркова", на яких записані їхні телефонні розмови в 2014 році. Зокрема, Медведчук і Сурков обговорювали схему поставки електроенергії, в якій задіяна російська "Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові.

Окупаційні адміністрації ОРДЛО готуються до бойових дій, - правозахисники

Окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей готуються до бойових дій. У ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, де заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня. Про це у Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".

Протягом останніх двох тижнів на окуповані території через контрольні пункти "Должанський" і "Малинівка" у вечірній і нічний час завозиться дизельне паливо. Крім того, через КПП "Ізварине" з РФ в ОРДЛО заходять колони з військовою технікою.

В Україні анонсували зростання пенсій до 7 тисяч гривень

Міністр соцполітики Марина Лазебна анонсувала зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень. Для цього міністерство розробило спеціальну систему. Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського, передає Офіс президента.

За словами Лазебної, розроблена міністерством система передбачає, що дефіцит Пенсійного фонду не зростатиме і це дозволить збільшити розмір пенсій у 1,5-3 рази.

Справа Пашинського: потерпілий відкликав позов до екс-нардепа

Потерпілий у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського В'ячеслав Хімікус відмовився від своїх позовних вимог. Екс-депутата Верховної ради звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Хімікус зробив таку заяву в ході засідання у Васильківському міськрайонному суді. Він зазначив, що отримав компенсацію.

Данілов: англійська має стати другою мовою в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що англійська має стати другою мовою в Україні. На його думку, знання англійської є запорукою української незалежності.

За його словами, раніше українські політики загравали з російською мовою і "копали яму", в якій сьогодні опинилася Україна. А Москва на сьогодні саме російською мовою транслює свої наративи на територію колишнього Радянського Союзу.

Інфляція різко прискорилася: що подорожчало в Україні в лютому

Споживчі ціни в Україні в лютому 2021 року порівняно з січнем зросли на 1,0%. З початку 2021 року ціни зросли на 2,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Продукти харчування в Україні за лютий подорожчали на 2,2%. Найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 7,6%, овочі - на 6,3%, цукор - на 5,5%, фрукти - на 3,5%.

Королівська сім'я відповіла на резонансне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: офіційна заява

Після інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі на американському телебаченні, під час якого подружжя поскаржилося на неприхильне ставлення до них з боку членів британської королівської сім'ї та пережиті моральні страждання, у Букінгемському палаці зробили офіційну заяву.

У заяві наголошується, що озвучені в інтерв'ю претензії засмутили всю королівську сім'ю, а деякі теми, зокрема, щодо звинувачень у расизмі, будуть ретельно вивчені. "Вся сім'я засмучена, коли дізналася, наскільки важкими були останні кілька років для Гаррі та Меган.

Морози відступлять вже скоро: синоптики оновили прогноз погоди на березень

Погода в Україні не сильно балує теплом і сонячною погодою. І за прогнозами синоптиків, справжня весна прийде лише в кінці березня – на початку квітня. Майже весь березень буде холодно, а періодично буде заливати дощами.

Про те, коли прийде довгоочікуване тепло і морози підуть з України, повідомляє сайт Gismeteo.