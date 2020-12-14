COVAX схвалив запит України на отримання вакцини, а в Карабасі знову загострення: новини за вихідні

Україна гарантовано отримає безкоштовно 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19, у Вірменії заявили про наступ Азербайджану на півдні Нагірного Карабаху, Валентин Гафт помер від інсульту. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 12-13 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

У Києві вандал повалив ханукію на Контрактовій площі. Порушено справу

В Києві на Контрактовій площі вандал повалив ханукію, встановлену до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня. Поліція вже розслідує цей інцидент. Чоловік, який, ймовірно, здійснював цей акт вандалізму розмістив на своїй сторінці у Facebook відеоролик, на якому все зафіксовано, але пізніше видалив його. Відео встигли зберегти та поширити у соцмережах.

Посол Ізраїля в Україні Джоель Ліон вважає інцидент з ханукією актом антисемітизму. Посол закликав українські правоохоронні органи притягнути вандала до відповідальності.

Зеленський нагородив Марківа орденом "За мужність"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" III ступеня. Указ був підписаний за клопотання Міністерства внутрішніх справ 12 грудня, у день сухопутних військ.

Зазначається, що Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.

У Вірменії заявили про наступ Азербайджану на півдні Нагірного Карабаху

Уряд Вірменії заявив про наступ військ Азербайджану на півдні Нагірного Карабаху. 12 грудня Міністерство оборони Росії підтвердило факт порушення перемир'я. Глави Міноборони Вірменії та Росії Вагаршак Арутюнян і Сергій Шойгу провели переговори.

Президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту.

Генсек ООН закликав оголосити "надзвичайний стан клімату" у світі

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав усі країни світу оголосити "надзвичайний стан клімату". Заяву він озвучив під час онлайн-саміту з нагоди п’ятої річниці Паризької кліматичної угоди.

На думку Гутерріша, надзвичайний стан має тривати, доки не буде досягнута нейтральність вуглецю, а викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться до нуля.

Валентин Гафт помер від інсульту

Легендарний радянський і російський актор театру і кіно, 85-річний Валентин Гафт помер 12 грудня вранці у себе вдома в Москві (РФ). Про це повідомила дружина актора, народна артистка РФ Ольга Остроумова. "Інсульт у нього був рік тому, навіть більше. Це наслідки інсульту, наслідки і все інше", - сказала вона.

Також Валентин Йосипович близько двох років тому через прогресуючу хворобу Паркінсона виявився буквально прикутим до інвалідного крісла.

Снігопади і морози ще будуть: синоптики оновили прогноз погоди на зиму в Україні

Погода в Україні цієї зими розпочалася з мокрого снігу і різкого похолодання. Народні синоптики та метеорологи давали довгострокові прогнози й обіцяли аномально теплі температури та попереджали про різкі перепади.

Проте на початку грудня прогнози про погоду взимку почали змінюватися і карти стали показувати зовсім іншу картину. Попри на те, що більшість прогнозів зводиться до того, що аномальні перепади температури варто очікувати, зима в Україні у 2020-2021 роках буде справжньою. Про це розповів синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик