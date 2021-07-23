В Токіо стартували Олімпійські ігри 2020: трансляція церемонії відкриття
В японському Токіо стартували літні Олімпійські ігри 2020. Почалася церемонія відкриття.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Це тридцять друга літня Олімпіада в історії змагань. Однак - це перші Ігри, які було перенесено. Причиною стала пандемія коронавірусу.
Через те, що в Токіо діє режим надзвичайної ситуації, церемонії відкриття і закриття та більшість змагань пройдуть без глядачів.
Відкривають Олімпіаду на Національному стадіоні, спеціально побудованому до Ігор.
Першою на стадіон вийде збірна Греції, а останньою - Японії. Потім учасники Ігор складуть присягу, і Олімпіада буде вважатися відкритою.
Прапороносцями збірної України стануть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.
На Олімпійських іграх 2020 розіграють 339 комплектів нагород в 33 видах спорту.
Перші медалі розіграють вже завтра у змаганнях в важкої атлетики, теквондо, стрільбі, дзюдо, фехтуванні, велоспорті та стрільби з лука.
Україна на Олімпіаді
Цього року на Ігри поїде найменша делегація українських спортсменів за всю історію.
У Токіо виступлять 158 українських спортсменів. Вони представлять Україну у 25 видах спорту.
У складі збірної України зі стрибків у воду заявлений наймолодший в історії чемпіон Європи з водних видів спорту 15-річний Олексій Середа.
Прогнозують, що в України після поїздки в Токіо має бути близько 20 медалей, із них можуть отримати щонайменше 5 "золотих".
Хто саме боротиметься за медалі - у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна публікувало розклад змагань Олімпіади.