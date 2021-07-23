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В Токио стартовали Олимпийские игры 2020: трансляция церемонии открытия

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Пятница 23 июля 2021 14:00
В Токио стартовали Олимпийские игры 2020: трансляция церемонии открытия Фото: в Токио начались Олимпийские игры (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В японском Токио стартовали летние Олимпийские игры 2020. Началась церемония открытия.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Это тридцать вторая летняя Олимпиада в истории соревнований. Однако - это первые игры, которые были перенесены. Причиной стала пандемия коронавируса.

Из-за того, что в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, церемонии открытия и закрытия и большинство соревнований пройдут без зрителей.

Открывают Олимпиаду на Национальном стадионе, специально построенном к Играм.

Первой на стадион выйдет сборная Греции, а последней - Японии. Затем участники Игр примут присягу, и Олимпиада будет считаться открытой.

Знаменосцами сборной Украины станут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

На Олимпийских играх 2020 года разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Первые медали разыграют уже завтра в соревнованиях в тяжелой атлетике, теквондо, стрельбе, дзюдо, фехтовании, велоспорте и стрельбе из лука.

Украина на Олимпиаде

В этом году на Игры поедет самая маленькая делегация украинских спортсменов за всю историю.

В Токио выступят 158 украинских спортсменов. Они представят Украину в 25 видах спорта.

В составе сборной Украины по прыжкам в воду заявлен самый молодой в истории чемпион Европы по водным видам спорта 15-летний Алексей Середа.

Прогнозируют, что у Украины после поездки в Токио должно быть около 20 медалей, из них могут получить не менее 5 "золотых".

Кто именно будет бороться за медали-в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина публиковало расписание соревнований Олимпиады.

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