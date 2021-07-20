Олімпійські ігри в Токіо: розклад змагань
Фото: на Іграх представлені 33 види спорту (Getty Images)
Олімпійські ігри-2020 пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня. В них візьмуть участь 11 тисяч спортсменів з усього світу, які розіграють 339 комплектів нагород.
Де дивитися змагання та який графік Олімпіади - в матеріалі РБК-Україна.
Трансляції змагань в прямому ефірі проведе телеканал "UA: Перший".
На Іграх будуть представлені 33 видів спорту (українці боротимуться за нагороди у 25 із них). Карате, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння будуть представлені на Олімпіаді вперше, а бейсбол/софтбол повернеться до переліку спортивних змагань після того, як востаннє був на Іграх-2008 у Пекіні.
Розклад фінальних змагань олімпіади буде наступним:
24 липня (11 комплектів медалей)
- 2:30 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки, гвинтівка, 10 м
- 5:00 - 12:15. Велоспорт, шосе. чоловіки
- 7:50 - 10:00. Важка атлетика. Жінки - 49 кг
- 8:15 - 11:25. Стрільба з лука. змішані команди
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки - 48 кг (Дар'я Білодід)
- 12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шабля, інд. Жіноча шпага, інд (Олена Кривицька)
- 13:00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 58 кг. Жінки - 49 кг
25 липня (18 комплектів медалей)
- 3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков). Жіночий пістолет, 10 м (Олена Костевич)
- 3:00 - 7:55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця
- 4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 400 м в/с, 400 м комплекс. Жінки - 400 м комплекс, 4х100 в/с
- 7:00 - 11:35. Велоспорт, шосе. жінки
- 7:45 - 11:25. Стрільба з лука. Жіночі збірні (Україна)
- 9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки
- 9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 61 кг
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 66 кг (Георгій Зантарая). Жінки - 52 кг
- 12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин). Жіноча рапіра, інд
- 13:00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 68 кг. Жінки - 57 кг
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 67 кг.
26 липня (11 комплектів медалей)
- 0:30 - 3:00. Триатлон. чоловіки
- 3:00 - 11:15. Стендова стрільба. Скіт - чоловіки, жінки
- 3:00 - 7:55. Скейтбординг. Жінки, вулиця
- 4:30 - 6:40. Плавання. Чоловіки - 100 м брас, 4х100 в/с. Жінки - 100 м батт, 400 м в/с
- 7:45 - 11:25. Стрільба з лука. чоловічі збірні
- 8:00 - 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, чоловіки
- 9:00 - 11:00. Велоспорт, маутінбайк. Чоловіки
- 9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки (Олексій Середа/Олег Сербін)
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 73 кг. Жінки - 57 кг
- 12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд. Жіноча шабля, інд (Ольга Харлан)
- 13:00 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки (Україна)
- 13:00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80 кг. Жінки - 67 кг
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 55 кг
- 14:00 - 16:10. Настільний теніс. змішані пари
27 липня (22 комплекти медалей)
- 0:30 - 3:10. Триатлон. жінки
- 2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - четвірки парні. Жінки - четвірки парні
- 3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди - пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м
- 4:30 - 6:25. Плавання. Чоловіки - 200 м в/с, 100 м спина. Жінки - 100 м спина, 100 м брас
- 8:00 - 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки
- 9:00 - 11:00. Велоспорт, маутінбайк. Жінки (Яна Беломоїна)
- 9.00 - 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки
- 9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 59 кг
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 81 кг. Жінки - 63 кг
- 11:30 - 16:40. Кінний спорт. командна виїздка
- 12:30 -14:40. Фехтування. Жіноча шпага, команда
- 13:00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - понад 80 кг. Жінки - понад 67 кг
- 13:45 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 64 кг
- 14:00 - 16:30. Футбол. фінальний матч
28 липня (23 комплекти медалей)
- 2:00 - 5:35. Серфінг. Чоловіки жінки
- 2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка парна, четвірка. Жінки - двійка парна, четвірка
- 4:30 - 7:05. Плавання. Чоловіки - 200 м батт, 4х200 м в/с. Жінки - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с
- 5:30 - 11:40. Велоспорт, оброблення. Чоловіки жінки
- 9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки
- 10:30 - 13:00. Регбі-7. чоловічий фінал
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 90 кг (Кеджау Ньябалі). Жінки - 70 кг
- 11:30 - 15:25. Кінний спорт. індивідуальна виїздки
- 12:30 - 14:40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда
- 13:15 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки (Ілля Ковтун)
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 73 кг
- 14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали.
29 липня (17 комплектів медалей)
- 2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка, двійка парна легка. Жінки - двійка, двійка парна легка
- 3:00 - 11:00. Стендова стрільба. Трап - чоловіки, жінки
- 4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 800 м в/с (Михайло Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки - 200 м бат, 4х200 в/с
- 8:00 - 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 кг. Жінки - 78 кг (Анастасія Турчин)
- 12:30 - 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда
- 13:50 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки
- 14:00 - 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд.
30 липня (21 комплект медалей)
- 2:45 - 4:55. Академічне веслування. Чоловіки - одиночка, вісімка. Жінки - одиночка, вісімка
- 3:00 - 9:00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м (Олена Костевич)
- 4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки жінки
- 4:30 - 6:10. Плавання. Чоловіки - 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки - 200 м брас, 100 м в/с
- 6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал
- 7:00 - 9:25. Батут. Жінки, інд.
- 8:00 - 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки
- 8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір
- 9:30 - 15:30. Бадмінтон. змішані пари
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - понад 100 кг (Яків Хаммо). Жінки - понад 78 кг (Єлизавета Каланіна)
- 12:30 - 14:40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (Україна)
- 13:00. Легка атлетика. Чоловіки - 10 000 м
- 14:00 - 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд.
31 липня (21 комплект медалей)
- 1:30 - 3:25. Триатлон. змішана естафета
- 3:00 - 8:50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап
- 4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 100 м батт. Жінки - 200 м спина, 800 м в/с. Змішана естафета 4х100 м
- 6:00 - 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS:X - чоловіки і жінки
- 6:00 - 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень
- 6:00 - 14:00. Теніс. Жінки, одиночний розряд. Фінал
- 7:00 - 9:25. Батут. Чоловіки, інд.
- 8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір (Олексій Гунбін)
- 9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 81 кг
- 10:30 - 13:00. Регбі-7, жіночий фінал
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір
- 12:00 - 17:00. Бадмінтон. чоловічі пари
- 12:30 - 14:40. Фехтування. Жіноча шабля, команда
- 13:00. Легка атлетика. Чоловіки - диск. Жінки - 100 м. Змішана естафета 4х400 м
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 96 кг.
1 серпня (25 комплектів медалей)
- 1:30 - 10:00. Гольф. Особиста першість, чоловіки
- 3:00. Легка атлетика. Жінки - ядро
- 4:30 - 6:25. Плавання. Чоловіки - 50 м в/с, 1500 м в/с (Михайло Романчук), 4х100 комплекс. Жінки - 50 м в/с, 4х100 комплекс
- 4:10 - 6:45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки
- 6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал
- 6:00 - 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser - чоловіки і жінки
- 9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки
- 11:00 - 14:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки - вільні вправи, кінь. Жінки - опорний стрибок, бруси
- 12:30 - 15:20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда
- 13:00. Легка атлетика. Чоловіки - 100 м, висота. Жінки - потрійний стрибок (Ольга Саладуха)
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 76 кг
- 14:30 - 17:00. Бадмінтон. Жінки.
2 серпня (22 комплекти медалей)
- 2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м
- 3:00. Легка атлетика. Чоловіки - стрибки у довжину. Жінки - 100 м/б
- 6:00 - 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er - чоловіки і жінки
- 7:00 - 9:30. Бадмінтон, жіночі пари
- 9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт
- 9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 87 кг
- 11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Жінки - вільні вправи
- 11:30 - 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість
- 12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба - 60 кг, 130 кг
- 13:00. Легка атлетика. Чоловіки - 3000 м/б. Жінки - 5000 м, диск
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - понад 87 кг
- 14:00 - 17:00. Бадмінтон. Чоловіки.
3 серпня (24 комплекти медалей)
- 3:00. Легка атлетика. Чоловіки - 400 м/б. Жінки - довжина (Марина Бех-Романчук)
- 3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов/Дмитро Янчук). Жінки - К-1 200 м, К-2 500 м
- 7:00 - 8:30. Бокс. Жінки, 57 кг
- 8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіка і Nacra 17
- 9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки
- 9:30 - 12:10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування
- 11:00 - 13:40. Бокс. Чоловіки, 69 кг
- 11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - бруси, перекладина. Жінки - колода
- 12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римська боротьба - 77 кг, 97 кг
- 13:00. Легка атлетика. Чоловіки - жердина. Жінки - 200 м, 800 м, молот (Ірина Климець, Ірина Новожилова)
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109 кг.
4 серпня (17 комплектів медалей)
- 0:30 - 3:10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км
- 3:00. Легка атлетика. Жінки - 400 м/б
- 3:00 - 7:40. Скейтбординг. Жінки, парк
- 8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 81 кг
- 8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 - чоловіки і жінки
- 9:30 - 13:00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування
- 12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 62 кг (Ірина Коляденко). Греко-римська боротьба - 67 кг, 87 кг (Жан Беленюк)
- 12:30. Легка атлетика. Чоловіки - 200 м, 800 м, молот (Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Михайло Гаврилюк). Жінки - 3000 м / б
- 13:00 - 15:40. Кінний спорт. Конкур, особисті змагання
- 13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук)
- 13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - понад 109 кг
5 серпня (27 комплектів медалей)
- 0:30 - 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км
- 3:00. Легка атлетика. Чоловіки - 110 м/б, ходьба 20 км (Едуард Забуженко, Назар Коваленко, Іван Лосєв), потрійний стрибок, ядро
- 3:00 - 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк
- 3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки - С-1 200 м, К-1 500 м
- 8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 57 кг (Микола Буценко)
- 9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки (Софія Лискун)
- 9:30 - 12:50. Велоспорт, трек. Чоловічий омніум, жіночий кейрінг
- 11:00 - 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга)
- 11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки
- 12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 57 кг (Аліна Грушина), 86 кг
- 13:00. Легка атлетика. Чоловіки - 400 м, десятиборство. Жінки - ходьба 20 км (Людмила Оляновська), семиборство
- 13:00 - 15:10. Хокей на траві. чоловічий фінал
- 13:30 - 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір.
6 серпня (23 комплекти медалей)
- 3:00. Легка атлетика. Чоловіки - ходьба 50 км (Іван Банзерук, Мар'ян Закальницький, Ігор Главан)
- 4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. жіночий фінал
- 5:00 - 7:00. Футбол. жіночий фінал
- 8:00 - 9:40. Бокс. Чоловіки, 91 кг
- 8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. жінки
- 9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон
- 11:00 - 15:40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг (Станіслав Горун), жінки до 61 кг
- 11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, жінки
- 12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 53 кг. Вільна боротьба - 74 кг, 125 кг (Олександр Хоцяновський)
- 13:00. Легка атлетика. Чоловіки - 5000 м, естафета 4х100. Жінки - 400 м, 1500 м, естафета 4х100 (Україна), спис, жердина
- 13:00 - 15:10. Хокей на траві. жіночий фінал
- 13:30 - 16:40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір.
7 серпня (34 комплекти медалей)
- 1:30 - 10:00. Гольф. Особиста першість, жінки
- 3:00. Легка атлетика. Марафон, жінки
- 3:30 - 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки - С-1 1000 м (Павло Алтухов), К-4 500 м. Жінки - С-2 500 м (Анастасія Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м
- 4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал
- 5:30 - 7:30. Баскетбол. чоловічий фінал
- 8:00 - 10:00. Бокс. Фінал. Чоловіки, 52 кг, 75 кг. Жінки 51 кг, 69 кк
- 8:00 - 14:35. Карате. Куміте чоловіки понад 75 кг, жінки понад 61 кг
- 8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки
- 9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки (Олексій Середа)
- 9:20 - 12:00. Художня гімнастика. індивідуальне багатоборство
- 9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон
- 10:30 - 12:20. Водне поло. жіночий фінал
- 12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 50 кг (Оксана Лівач). Вільна боротьба - 65 кг, 97 кг
- 12:50. Легка атлетика. Чоловіки - 1500 м, естафета 4х400 м, спис. Жінки - 10000 м, естафета 4х400 м (Україна), висота (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко)
- 13:00 - 15:20. Кінний спорт. командний конкур
- 13:00 - 16:30. Бейсбол
- 13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Команда (Україна)
- 14:30 - 16:30. Футбол. чоловічий фінал
- 15:00 - 17:30. Гандбол. чоловічий фінал
- 15:15 - 17:45. Волейбол. Чоловічий фінал.
8 серпня (13 комплектів медалей)
- 3:00. Легка атлетика. Мафарон, чоловіки (Олександр Ситковский, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський)
- 4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Чоловічий кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум
- 5:00 - 6:55. Художня гімнастика, групове багатоборство
- 5:30 - 8:00. Баскетбол. жіночий фінал
- 7:30 - 10:00. Волейбол. жіночий фінал
- 8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки - 63 кг, понад 90 кг. Жінки - 60 кг, 75 кг
- 9:00 - 11:30. Гандбол. жіночий фінал
- 10:30 - 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал.