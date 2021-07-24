На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
Стали відомі імена спортсменів, які здобули перші медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Вже відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.
Інформація про перших олімпійських медалістів - в матеріалі РБК-Україна.
Так, змагання з кульової стрільби стартували в 2:30 за київським часом. Вони проводяться серед чоловіків та жінок.
Перші переможці серед жінок:
- "золото" - Цинг Янг, Китай
- "срібло" - Анастасія Галашина, Олімпійський комітет Росії
- "бронза" - Ніна Крістен, Швейцарія
Фінальні змагання серед чоловіків розпочнуться о 9:30. Там буде представлена і українська збірна.
"Українець Павло Коростильов з четвертим результатом виходить у фінал стрільби з пневматичного пістолета 10 м", - повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Нагадаємо, сьогодні на Олімпіаді стартував перший медальний день. Україна має реальні шанси на "золото".
Детальніше про розклад змагань Олімпіади читайте в матеріалі РБК-Україна.
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