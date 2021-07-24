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На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени

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Субота 24 липня 2021 09:10
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени Фото: стали відомі перші медалісти на Олімпіаді (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Стали відомі імена спортсменів, які здобули перші медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Вже відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.

Інформація про перших олімпійських медалістів - в матеріалі РБК-Україна.

Так, змагання з кульової стрільби стартували в 2:30 за київським часом. Вони проводяться серед чоловіків та жінок.

Перші переможці серед жінок:

  • "золото" - Цинг Янг, Китай
  • "срібло" - Анастасія Галашина, Олімпійський комітет Росії
  • "бронза" - Ніна Крістен, Швейцарія

Фінальні змагання серед чоловіків розпочнуться о 9:30. Там буде представлена і українська збірна.

"Українець Павло Коростильов з четвертим результатом виходить у фінал стрільби з пневматичного пістолета 10 м", - повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Нагадаємо, сьогодні на Олімпіаді стартував перший медальний день. Україна має реальні шанси на "золото".

Детальніше про розклад змагань Олімпіади читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше також повідомлялося, де і коли дивитися Олімпіаду-2020.

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