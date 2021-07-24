На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени

Стали відомі імена спортсменів, які здобули перші медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Вже відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.

Інформація про перших олімпійських медалістів - в матеріалі РБК-Україна .

Так, змагання з кульової стрільби стартували в 2:30 за київським часом. Вони проводяться серед чоловіків та жінок.

Перші переможці серед жінок:

"золото" - Цинг Янг, Китай

"срібло" - Анастасія Галашина, Олімпійський комітет Росії

"бронза" - Ніна Крістен, Швейцарія

Фінальні змагання серед чоловіків розпочнуться о 9:30. Там буде представлена і українська збірна.

"Українець Павло Коростильов з четвертим результатом виходить у фінал стрільби з пневматичного пістолета 10 м", - повідомили в Національному олімпійському комітеті України.