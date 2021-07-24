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На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены

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Суббота 24 июля 2021 09:10
На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены Фото: стали известны первые медалисты на Олимпиаде (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Стали известны имена спортсменов, которые завоевали первые медали на Олимпийских играх 2020 в Токио. Уже состоялся финал по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.

Информация о первых Олимпийских медалистах - в материале РБК-Украина.

Так, соревнования по пулевой стрельбе стартовали в 2:30 по киевскому времени. Они проводятся среди мужчин и женщин.

Первые победители среди женщин:

  • "золото" - Цинг Янг, Китай
  • "серебро" - Анастасия Галашина, Олимпийский комитет России
  • "бронза" - Нина Кристен, Швейцария

Финальные соревнования среди мужчин начнутся в 9:30. Там будет представлена и украинская сборная.

"Украинец Павел Коростылев с четвертым результатом выходит в финал стрельбы из пневматического пистолета 10 м", - сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Напомним, сегодня на Олимпиаде стартовал первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото".

Подробнее о расписание соревнований Олимпиады читайте в материале РБК-Украина.

Ранее также сообщалось, где и когда смотреть Олимпиаду-2020.

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