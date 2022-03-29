Туреччина сподівається, що результатом стамбульської зустрічі стане саміт глав МЗС України та РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу впевнений, що перемовини між Україною і РФ в Стамбулі стали проривними за багатьма пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Сьогодні був досягнутий найзначніший прогрес у переговорах", – заявив дипломат. Він привітав просування щодо "головного пріоритету якомога швидшого досягнення припиненню вогню, щоб продовжити шлях до постійного політичного рішення.

Чавушоглу спрогнозував, що на вищих рівнях тепер обговорюватимуть складніші питання. Натомість очільники міністерств закордонних справ Росії та України під час особистої зустрічі повинні "внести кінцеві корективи в загальний підхід". За цим у порядку денному, на думку турецького міністра, з'явиться зустріч на рівні Путін-Зеленський.