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Турция надеется, что результатом стамбульской встречи станет саммит глав МИД Украины и РФ

Фото: Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверен, что переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле стали прорывными по многим пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня был достигнут самый значительный прогресс в переговорах", – заявил дипломат. Он приветствовал продвижение относительно "главного приоритета скорейшего достижения прекращения огня, чтобы продолжить путь к постоянному политическому решению".

Чавушоглу спрогнозировал, что на более высоких уровнях теперь будут обсуждаться более сложные вопросы. В то же время главы министерств иностранных дел России и Украины во время личной встречи должны "внести окончательные коррективы в общий подход". После этого на повестке дня, по мнению турецкого министра, появится встреча на уровне Путин-Зеленский.

К слову, британский премьер Борис Джонсон заверил в продлении санкционного режима и после заключения перемирия.

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