У Маріуполі окупанти визначили нового "мера"

Андрющенко розповів про засідання колишньої фракції "Опозиційної платформи – За життя" на території школи №53. Там вони обрали двох колаборантів – Костянтина Іващенка та Євгена Хармишева – очільником і секретарем громади.

"За нашою інформацією, для забезпечення правильної картинки на це фейкове зібрання було завезено під дулами автоматів багато інших депутатів та представників місцевої влади з Маріуполя та навколишніх сіл. Це прямий примус до співпраці, а точніше – шантаж загрозою життю та близьким", – йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, самоназвана "міськрада" ратифікувала на території Маріуполя результати псевдореферендуму 2014 року про створення "ДНР". Він впевнений, що це зібрання стало реакцією на офіційне рішення Маріупольської міськради про виключення депутатів ОПЗЖ і "Партії Шарія".