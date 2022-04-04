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У Маріуполі окупанти визначили нового "мера"

Фото: Мешканці Маріуполя на фоні руйнувань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив про вибір російськими окупантами фейкового міського голови. Ним став депутат міськради від ОПЗЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Андрющенко Time.

Андрющенко розповів про засідання колишньої фракції "Опозиційної платформи – За життя" на території школи №53. Там вони обрали двох колаборантів – Костянтина Іващенка та Євгена Хармишева – очільником і секретарем громади.

"За нашою інформацією, для забезпечення правильної картинки на це фейкове зібрання було завезено під дулами автоматів багато інших депутатів та представників місцевої влади з Маріуполя та навколишніх сіл. Це прямий примус до співпраці, а точніше – шантаж загрозою життю та близьким", – йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, самоназвана "міськрада" ратифікувала на території Маріуполя результати псевдореферендуму 2014 року про створення "ДНР". Він впевнений, що це зібрання стало реакцією на офіційне рішення Маріупольської міськради про виключення депутатів ОПЗЖ і "Партії Шарія".

До слова, президент Зеленський оцінив можливість допомоги захисникам Маріуполя.

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