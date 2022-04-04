В Мариуполе оккупанты определили нового "мэра"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о выборе российскими оккупантами фейкового мэра. Им стал депутат горсовета от ОПЗЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Андрющенко Time .

Андрющенко рассказал о заседании бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" на территории школы №53. Там они избрали двух коллаборантов – Константина Иващенко и Евгения Хармышева – руководителем и секретарем громады.

"По нашей информации, для обеспечения правильной картинки на это фейковое собрание были завезены под дулами автоматов многие другие депутаты и представители местной власти из Мариуполя и окрестных сел. Это прямое принуждение к сотрудничеству, а точнее – шантаж угрозой жизни и близким", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, самоназванный "горсовет" ратифицировал на территории Мариуполя результаты псевдореферендума 2014 года о создании "ДНР". Он уверен, что это собрание стало реакцией на официальное решение Мариупольского горсовета об исключении депутатов ОПЗЖ и "Партии Шария".