Нове покоління домашніх екранів. Samsung представив телевізори 2021 року

Як зазначають в компанії, десятиліттями телевізори були просто пристроями для перегляду фільмів і телепередач, сьогодні ж вони виконують функції переговорних кімнат, фітнес-центрів, геймерських екранів. Оскільки люди все більше часу проводять вдома, інноваційні технології Samsung дають їм змогу якомога ефективніше використовувати свої екрани для будь-яких потреб.

"У Samsung ми пишаємося тим, що постійно впроваджуємо інновації, щоб покращити щоденне життя наших користувачів. Протягом останнього року технології, які колись вважалися просто приємними дрібничками, стали необхідністю, оскільки наші оселі перетворилися на офіси, школи, спортивні зали й багато іншого. Роль телевізора в нашому житті зросла, і 2021 року Samsung продовжує переосмислювати їхнє призначення відповідно до потреб і вподобань споживачів", – зазначив старший віце-президент підрозділу домашніх розваг Samsung Electronics America Джеймс Фішлер.

Samsung Neo QLED

Лінійка Neo QLED покликана забезпечити найкращі враження від перегляду будь-якого типу контенту. Це досягається завдяки процесору Neo Quantum і новим світлодіодам Quantum Mini. Останні займають у 40 разів менше місця, ніж звичайні світлодіоди, і забезпечують надточне керування світлом.

Що стосується дизайну, телевізор Samsung Neo QLED 8K 2021 року має новий дизайн Infinity One, екран практично без полів, сучасний стильне оформлення забезпечує користувачам більш захоплюючі враження від перегляду.

Технологія забезпечує точну передачу глибокого чорного кольору, яскраве підсвічування та інтелектуальне масштабування. Крім того, телевізори Samsung Neo QLED і QLED підходять для Xbox Series X. Як відомо, компанія є офіційним телевізійним партнером Xbox Series X у США й Канаді. Цьогоріч вони продовжили свою багаторічну угоду.

Телевізори Samsung Neo QLED і QLED надають передовий досвід для ігор наступного покоління на Xbox Series X. Також Samsung Neo QLED і QLED дають змогу розрізняти навіть найдрібніші деталі завдяки високій роздільній здатності 4K, плавному зображенню з високою кадровою частотою та низькому (всього 5,8 мс) часу відгуку.

Щоб забезпечити оптимізовану ігрову продуктивність для лінійки Neo QLED 2021 року Samsung в партнерстві з AMD розробила телевізор з підтримкою Freesync Premium Pro для ігор в HDR.

Крім того, нова ігрова панель дозволить активувати режим Super Ultrawide Gameview з надшироким співвідношенням сторін, що раніше було доступно тільки на ігрових комп'ютерах.

Прихильники фітнесу отримають через Samsung Neo QLED доступ до спортивних тренувань та іншого контенту, присвяченому підтримці здорового способу життя в домашніх умовах.

2021 року в продаж надійдуть моделі Samsung Neo QLED 8K (QN800A і QN900A) з діагоналлю 65, 75 і 85 дюймів, а модельний ряд 4K-пристроїв (QN90A і QN85A) буде ще різноманітнішим із розміром від 50 дюймів.

Дизайнерські екрани на будь-який смак

В компанії зазначають, що у 2020 році багатьом довелося купувати додаткові монітори для різних потреб, оскільки дисплеї перетворилися на пристрої першої необхідності. Якщо раніше вони використовувались переважно для інтернет-шопінгу й перегляду соціальних мереж, тепер стали критично важливими для роботи, навчання та розваг.

Smart Monitor – перший універсальний монітор Samsung, що поєднує в собі характеристики дисплея й телевізора. Smart Monitor підтримує Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX і Apple AirPlay 2, завдяки чому його власники можуть працювати з будь-якого місця без необхідності вмикати ПК.

З функцією AirPlay 2 користувачі мають змогу транслювати, керувати й ділитися улюбленим контентом прямо зі свого iPhone, iPad чи Mac на Smart Monitor. У такий спосіб Smart Monitor допомагає залишатися продуктивними, коли це потрібно, і розважатися, коли хочеться відпочити.

Також Samsung пропонує геймерам оновлену версію монітору Odyssey G9 – модель Quantum MiniLED з преміальними функціями. Кривизна екрана 1000R у поєднанні з технологією відображення Quantum MiniLED надає користувачам нові можливості. Новий G9 приєднується до лінійки вигнутих і пласких гральних моніторів Odyssey від Samsung.

Для роботи й навчання в домашніх умовах підійде 75-дюймовий інтерактивний дисплей Samsung FLIP – цифровий фліпчарт, на якому можна писати, малювати й редагувати інформацію.

Flip пропонує широке розмаїття функцій. Завдяки оптимізованій якості зображення 4K і зрозумілим візуальним ефектам група з 20 осіб може одночасно синхронізувати особисті пристрої з фліпчартом для обміну контентом у реальному часі.

Крім того, Flip дає змогу користувачам дивитися презентацію чи слухати лекцію, ніби перебуваючи в приміщенні особисто, що розширює можливості для офлайнової спільної роботи. 75-дюймовий дисплей приєднується до 55-, 65- і 85-дюймових моделей. В цілому ж, модель прекрасно доповнює будь-який інтер'єр як зовнішнім виглядом, так і функціональністю.

Лінійка саундбарів

Окрім якісного зображення, нові телевізори Samsung пропонують ще й інноваційні звукові технології та стильні саундбари.

Лінійка саундбарів 2021 Q Series отримала ексклюзивну технологію Q-Symphony, що синхронізує аудіо з телевізором Samsung, забезпечуючи поліпшене тривимірне звучання. Саундбар тепер "вивчає" простір навколо, щоб проектувати звук саме туди, де він має бути.

Q950A створює перше в галузі 11.1.4-канальне звучання для якомога повнішого й глибшого занурення в атмосферу улюбленого фільму чи гри. Нова функція Bass Boost одним натискання робить аудіо яскравішим.

Крім того, відтворювати музику зі своїх мобільних пристроїв теж стало легко з функцією Tap Sound – треба просто доторкнутися ґаджетом до саундбара. Q950A працює з декількома голосовими помічниками, включно з Amazon Alexa і Bixby.

Більш детальну інформацію про телевізійну продукцію Samsung можна дізнатись на офіційному сайті.

Нагадаємо, Samsung Electronics — південнокорейська транснаціональна компанія-конгломерат, головний офіс якої розташований у Сеулі, Південна Корея. Вона складається з численних дочірніх і залежних підприємств, більшість з яких об'єднані під брендом Samsung.