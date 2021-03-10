Новое поколение домашних экранов. Samsung представил телевизоры 2021 года

Как отмечают в компании, десятилетиями телевизоры были просто устройствами для просмотра фильмов и телепередач, сегодня же они выполняют функции переговорных комнат, фитнес-центров, геймерских экранов. Поскольку люди все больше времени проводят дома, инновационные технологии Samsung позволяют им как можно эффективнее использовать свои экраны для любых нужд.

"В Samsung мы гордимся тем, что постоянно внедряем инновации, чтобы улучшить повседневную жизнь наших пользователей. В течение последнего года технологии, которые когда-то считались просто приятными мелочами, стали необходимостью, поскольку наши дома превратились в офисы, школы, спортивные залы и многое другое. Роль телевизора в нашей жизни возросла, и в 2021 году Samsung продолжает переосмысливать их назначение в зависимости от потребностей и предпочтений потребителей", – отметил старший вице-президент подразделения домашних развлечений Samsung Electronics America Джеймс Фишлер.

Neo Samsung QLED

Линейка Neo QLED призвана обеспечить наилучшие впечатления от просмотра любого типа контента. Это достигается благодаря процессору Neo Quantum и новым светодиодам Quantum Mini. Последние занимают в 40 раз меньше места, чем обычные светодиоды, и обеспечивают сверхточное управление светом.

Что касается дизайна, телевизор Neo Samsung QLED 8K 2021 года имеет новый дизайн Infinity One, экран практически без полей, современный стильное оформление обеспечивает пользователям более захватывающие впечатления от просмотра.

Технология обеспечивает точную передачу глубокого черного цвета, яркую подсветку и масштабирование. Кроме того, телевизоры Samsung Neo QLED и QLED подходят для Xbox Series X. Как известно, компания является официальным телевизионным партнером Xbox Series X в США и Канаде. В этом году они продолжили свою многолетнюю сделку.

Телевизоры Neo Samsung QLED и QLED предоставляют передовой опыт для игр следующего поколения Xbox Series X. Neo Samsung QLED и QLED дают возможность различать даже мельчайшие детали благодаря высокому разрешению 4K, плавному изображению с высокой кадровой частотой и низкой (всего 5,8 мс) время отклика.

Чтобы обеспечить оптимизированную игровую производительность для линейки Neo QLED 2021 года Samsung в партнерстве с AMD разработала телевизор с поддержкой Freesync Premium Pro для игр в HDR.

Кроме того, новая игровая панель позволит активировать режим Super (Ultrawide Gameview со сверхшироким соотношением сторон, что раньше было доступно только на игровых компьютерных машинах.

Сторонники фитнеса получат через Neo Samsung QLED доступ к спортивным тренировкам и другому контенту, посвященному поддержке здорового образа жизни в домашних условиях.

2021 года в продажу поступят модели Neo Samsung QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65, 75 и 85 дюймов, а модельный ряд 4K-устройств (QN90A и QN85A) будет еще разнообразнее с размером от 50 дюймов.

Дизайнерские экраны на любой вкус

В компании отмечают, что в 2020 году многим пришлось покупать дополнительные мониторы для различных нужд, поскольку дисплеи превратились в устройства первой необходимости. Если раньше они использовались преимущественно для интернет-шопинга и просмотра социальных сетей, теперь стали критически важными для работы, учебы и развлечений.

Smart Monitor – первый универсальный монитор Samsung, сочетающий в себе характеристики дисплея и телевизора. Smart Monitor поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX и Apple AirPlay 2, благодаря чему его владельцы могут работать из любого места без необходимости включать ПК.

С функцией AirPlay 2 пользователи имеют возможность транслировать, управлять и делиться любимым контентом прямо со своего iPhone, iPad или Mac на Smart Monitor. Таким образом Smart Monitor помогает оставаться продуктивными, когда это нужно, и развлекаться, когда хочется отдохнуть.

Также Samsung предлагает геймерам обновленную версию монитора Odyssey G9 – модель Quantum MiniLED с премиальными функциями. Кривизна экрана 1000R в сочетании с технологией отображения Quantum MiniLED предоставляет пользователям новые возможности. Новый G9 присоединяется к линейке изогнутых и плоских игровых мониторов Odyssey от Samsung.

Для работы и обучения в домашних условиях подойдет 75-дюймовый интерактивный дисплей Samsung FLIP – цифровой флипчарт, на котором можно писать, рисовать и редактировать информацию.

Flip предлагает широкое разнообразие функций. Благодаря оптимизированному качества изображения 4K и понятным визуальным эффектам группа из 20 человек может одновременно синхронизировать личные устройства с флипчартом для обмена контентом в реальном времени.

Кроме того, Flip позволяет пользователям смотреть презентацию или слушать лекцию, будто находясь в помещении лично, что расширяет возможности для автономной совместной работы. 75-дюймовый дисплей присоединяется к 55-, 65 - и 85-дюймовых моделей. В целом же, модель прекрасно дополняет любой интерьер как внешним видом, так и функциональностью.

Линейка саундбаров

Кроме качественного изображения, новые телевизоры Samsung предлагают еще и инновационные звуковые технологии и стильные саундбары.

Линейка саундбаров 2021 Q Series получила эксклюзивную технологию Q-Symphony, который синхронизирует аудио с телевизором Samsung, обеспечивая улучшенное трехмерное звучание. Саундбар теперь изучает пространство вокруг, чтобы проецировать звук именно туда, где он должен быть.

Q950A создает первое в области 11.1.4-канальное звучание для как можно более полного и более глубокого погружения в атмосферу любимого фильма или игры. Новая функция Bass Boost одним нажатием делает аудио ярче.

Кроме того, воспроизводить музыку со своих мобильных устройств тоже стало легко с функцией Tap Sound – надо просто прикоснуться гаджетом к саундбару. Q950A работает с несколькими голосовыми помощниками, включая Amazon Alexa и Bixby.

Более подробную информацию о телевизионной продукции Samsung можно узнать на официальном сайте.

Напомним, Samsung Electronics — южнокорейская транснациональная компания-конгломерат, главный офис которой расположен в Сеуле, Южная Корея. Она состоит из многочисленных дочерних и зависимых предприятий, большинство из которых объединены под брендом Samsung.