"Міс Україна" нарешті отримала візу в США: для красуні зробили виняток

Киянка розповіла, що їй зателефонували з американського посольства і сказали, що дають візу.

Напередодні президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова через ситуації, що склалася, звернулася до тимчасової повіреної у справах США з проханням посприяти в отриманні візи для Ястремської.

Єлизавета зізналася, що неймовірно вдячна дипломатичному відомству за те, що для неї зробили виняток в умовах суворого обмеження запису на співбесіду для отримання візи, і призначили дату.

"Я дуже переживала ці дні. Тепер я точно знаю, що їду на "Міс Всесвіт", - радіє модель і дизайнер.

Єлизавета Ястремська (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Також вона висловила слова подяки всім за підтримку і додала, що попереду її чекає ще місяць інтенсивної підготовки.

"До зустрічі на "Міс Всесвіт"!" - пише Єлизавета.

Нагадаємо, що Ястремська братиме участь в міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2020", проведення якого було відкладено через пандемії коронавірусу на 16 травня 2021 року в Майамі. Сама ж підготовка стартує 6 травня.

Єлизавета Ястремська (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

Варто зазначити, що вже друге переможниці "Міс Україна Всесвіт" відмовляють у візі в США. Так, у 2019 році подібні проблеми були у переможниці Анастасії Суботи - їй відмовили вперше через те, що мати дівчини живе в США.