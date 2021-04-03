"Мисс Украина" наконец-то получила визу в США: для красавицы сделали исключение

Киевлянка рассказала, что ей позвонили из американского посольства и сказали, что дают визу.

Накануне президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова из-за сложившейся ситуации обратилась к временной поверенной в делах США с просьбой посодействовать в получении визы для Ястремской.

Елизавета призналась, что невероятно благодарна дипломатическому ведомству за то, что для нее сделали исключение в условиях строгого ограничения записи на собеседование для получения визы, и назначили дату.

"Я очень переживала эти дни. Теперь я точно знаю, что еду на "Мисс Вселенная", - радуется модель и дизайнер.

Елизавета Ястремская (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Также она высказала слова благодарности всем за поддержку и добавила, что впереди ее ждет еще месяц интенсивной подготовки.

"До встречи на "Мисс Вселенная"!" - пишет Елизавета.

Напомним, что Ястремская будет принимать участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная-2020", проведение которого было отложено из-за пандемии коронавируса на 16 мая 2021 года в Майами. Сама же подготовка стартует 6 мая.

Елизавета Ястремская (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

Стоит отметить, что уже второй раз победительнице "Мисс Украина Вселенная" отказывают в визе в США. Так, в 2019 году подобные проблемы были у победительницы Анастасии Субботы - ей отказали первый раз из-за того, что мать девушки живет в США.