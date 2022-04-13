Кличко анонсував перейменування станцій метро Києва

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

Очільник міста назвав корисними пропозиції про перейменування окремих станцій метрополітену. Кличко навів приклад "Мінської" та вже підібрав новий варіант назви для станції.

"Якщо з Мінська йдуть погрози нам, з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках – якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською". Це місто, що допомагає Києву", – розповів міський голова.

Кличко припустив, що такі зміни Київрада розгляне на найближчій сесії. Він пообіцяв зробити "правильні кроки" в питанні перейменувань.