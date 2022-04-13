Кличко анонсировал переименование станций метро Киева

Мэр столицы Виталий Кличко предположил, что вскоре ряд станций Киевского метрополитена получит новые названия вместо связанных с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
Глава города назвал полезными предложения о переименовании отдельных станций метрополитена. Кличко привел пример "Минской" и уже подобрал новый вариант названия станции.
"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, который помагает Киеву", – рассказал городской голова.
Кличко предположил, что подобные изменения Киевсовет рассмотрит на ближайшей сессии. Он пообещал сделать "правильные шаги" в вопросе переименований.
К слову, мэр Киева Виталий Кличко призвал мирных жителей не спешить с возвращением в столицу.
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