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"Укртелеком" відновив роботу в усіх областях, окрім Луганщини

Фото: Штаб-квартира "Укртелекому" (twitter.com/TheUkrtelecom)
Автор: Антон Федорців

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації поділилася оперативною інформацією щодо роботи мобільного зв'язку та інтернету в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Держспецзв'язку.

"Учора фахівці "Укртелекому" відновили пошкоджені магістральні лінії і надання послуг у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Наразі послуги компанії надаються в усіх областях, крім Луганської області. Триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, інтернет-провайдери за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. Для мобільного ж зв'язку найпроблемнішими регіонами залишаються Донецька, Луганська та Чернігівська області.

До слова, Мінагрополітики зробило прогноз щодо зменшення посівних площ в Україні.

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