"Укртелеком" возобновил работу во всех областях, кроме Луганской

Государственная служба специальной связи и защиты информации поделилась оперативной информацией о работе мобильной связи и интернета в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Госспецсвязи.
"Вчера специалисты "Укртелекома" возобновили поврежденные магистральные линии и предоставление услуг в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. В настоящее время услуги компании предоставляются во всех областях, кроме Луганской области. Продолжается поиск возможностей для возобновления телекоммуникационных услуг", – говорится в сообщении.
Кроме того, интернет-провайдеры в течение суток зафиксировали 128 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования. Для мобильной же связи наиболее проблемными регионами остаются Донецкая, Луганская и Черниговская области.
К слову, Минагрополитики сделало прогноз по уменьшению посевных площадей в Украине.
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