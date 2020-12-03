"Укроборонпром" припинить своє існування в наступному році

Державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 році. Замість концерну будуть створені нові холдингові компанії.

Про це під час брифінгу заявив новий директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

За його словами, замість концерну буде створено холдинг "Оборонні системи України".

"Планується, що в наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які будуть працювати за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", - заявив Гусєв.

В новий холдинг увійдуть компанії, які будуть займатися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними і морськими системами. Також планують створити холдинг, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами і космічними системами.

За словами Гусєва, це поки попередня концепція, яка ще потребує обговорення і затвердження.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юрія Гусєва новим директором "Укроборонпрому".

Також повідомлялося, що в рамках реформи "Укроборонпром" може позбутися майже половини своїх підприємств.